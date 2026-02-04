Crece entre los gurús del PSOE la sensación de que intentar erosionar al PP dando aire a VOX les ha reventado en la cara

Les ha salido el tiro por la culata.

En las oficinas de Ferraz, los altos mandos socialistas comienzan a sentir el sudor frío.

Lo que se ideó a la ligera, sin captar los movimientos profundos que sacuden la sociedad española, como una jugada maestra para debilitar al PP se ha transformado en un búmeran incontrolable.

Creían y alardearon incluso que dando un empujón al partido de Santiago Abascal, iban a dejar en cueros al de Alberto Núñez Feijóo. Y han hecho un pan como unas hostias.

Fuentes internas reconocen que «se nos ha ido de las manos», según conversaciones recientes publicadas en ‘El Mundo’. El ascenso de VOX no solo desestabiliza al Partido Popular, sino que también roba votos socialistas en barrios populares y entre jóvenes desilusionados.

La estrategia de Pedro Sánchez buscaba provocar una fragmentación en la derecha durante el ciclo autonómico, planteando las elecciones generales como un referéndum sobre la derecha nacional. Sin embargo, los datos son contundentes: encuestas como la de 40dB para El País y Cadena SER sitúan a VOX en el 17,9%, cinco puntos más que en 2023, mientras que el PSOE cae al 27,1%. El bloque de derechas lleva la delantera por 13 puntos, con un PP que alcanza el 31,5% y a VOX consolidándose como tercera fuerza.

Encuestas que dibujan un panorama alarmante para la izquierda

Los datos regionales agravan aún más la preocupación en el PSOE. En Valencia, un sondeo de Compromís posiciona a VOX como primera fuerza regional, superando incluso al PP. En Badajoz, el partido de Abascal ya se convierte en la segunda opción y acecha el liderazgo. En Aragón, el «lambanismo» no descarta «cuchillos largos» este lunes si los resultados confirman el sorpasso en Zaragoza o Teruel.

Este crecimiento se alimenta de trasvases directos: un 4,8% de votantes socialistas de 2023 han cambiado su apoyo hacia VOX, según datos de 40dB. La lealtad de su electorado roza ya el 86%, además captan un 13% de quienes solían abstenerse. La cuestión de la inmigración ilegal, denunciada abiertamente por VOX, resuena especialmente entre las clases populares que antes respaldaban a la izquierda.

La atracción de VOX entre jóvenes y barrios obreros

El partido liderado por Abascal está conquistando terrenos insospechados. Entre los jóvenes de entre 18 y 34 años, lidera con hasta un sorprendente 22,6% entre los menores de 24, superando por once puntos al PP. En fábricas, el apoyo a VOX ha triplicado su cifra en tan solo un año, logrando atraer a operarios, agricultores y comerciantes descontentos con políticas progresistas.

Jóvenes : Amplia ventaja en todas las franjas hasta los 34 años, superando a Sumar y Podemos juntas.

: Amplia ventaja en todas las franjas hasta los 34 años, superando a Sumar y Podemos juntas. Barrios populares : Crecimiento notable en zonas obreras, donde sus mensajes sobre seguridad e identidad calan hondo.

: Crecimiento notable en zonas obreras, donde sus mensajes sobre seguridad e identidad calan hondo. Clases medias y bajas: Trasvase desde el PSOE impulsado por críticas al bipartidismo y una atención particular hacia la inmigración.

En Extremadura, pasó de tener 5 a 11 escaños en diciembre de 2025. Este domingo, 8 de febrero de 2026, podría producirse otro gran avance en Aragón, con proyecciones del CIS que apuntan a obtener entre 10 y 13 diputados. Las elecciones en marzo en Castilla y León y Andalucía completan lo que podría ser un año electoral soñado para VOX.

La inquietud dentro de Ferraz aumenta porque lo que antes era un nicho para VOX ahora se ha vuelto transversal. Su discurso contra la inmigración ilegal, combinado con críticas hacia Europa y políticas ecologistas, logra movilizar a votantes diversos. En Aragón, el CIS apunta hacia un trampolín con nuevos jóvenes y abstencionistas compensando así las pérdidas del PSOE.

Curiosamente, aunque VOX solo ha participado en tres elecciones nacionales hasta ahora, ya cuenta con millones de votos estables. En mujeres está ganando terreno pese a las controversias; mientras tanto, entre hombres iguala o supera al PSOE. Y lo más sorprendente es que su candidato en Extremadura era prácticamente desconocido solo una semana antes ¡y aun así logró arrasar!