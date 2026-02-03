David Alandete masacra a Silvia Intxaurrondo (TVE) y a la ‘Brunete Pedrete’ por zamparse los bulos de Óscar Puente

Impecable.

David Alandete, corresponsal de ‘ABC‘ y COPE en la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos), no da crédito a lo que determinados medios y periodistas afines al sanchismo están perpetrando con respecto a Óscar Puente.

Para el periodista que durante tantos años estuvo en ‘El País‘, no es de recibo que se estén dando por buenas unas explicaciones estériles y llenas de contradicciones por parte del ministro de Transportes con relación al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que le costó la vida a 46 personas.

Alandete tiene claro que hay preguntas que tienen que hacerse hasta conseguir que se esclarezcan los hechos, especialmente poner negro sobre blanco las responsabilidades políticas:

¿Y por qué se produjo ese accidente? ¿Por qué había una vía rota? Las preguntas que deben hacerse todos los periodistas y las preguntas que le tienen que trasladar a los políticos bajo cuya custodia se han producido estos graves accidentes y estas muertes de las más graves que ha habido en la historia de los transportes en toda la democracia española. Uno de los accidentes más graves que se recuerdan de transporte de tren en toda Europa.

Considera que es lo que toca hacer, preguntar y repreguntar hasta que el Gobierno Sánchez dé unas explicaciones que satisfagan a todos:

Bien. Yo llevo días compartiendo mis impresiones sobre ese accidente y sobre lo que está sucediendo en torno a él y hasta dónde la labor del periodismo es seguir haciendo preguntas hasta que se responda por parte del gobierno con todos los detalles que se tengan. Para mí es la conducta normal de cualquier periodista. Esté en España o esté fuera.

Y se muestra muy crítico con el trato servil de medios de la ‘Brunete Pedrete‘ hacia Óscar Puente. Especialmente le llama la atención el masaje que tuvo el ministro de Transportes en TVE con Silvia Intxaurrondo en ‘La Hora de La 1‘: