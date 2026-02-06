Bofetón tremendo de David Alandete a Chema Garrido por sus bulos en el pasquín sanchista El Plural

Colosal.

El periodista David Alandete ha retratado al activista sanchista Chema Garrido por celebrar el nuevo programa del bulero Javier Ruiz para supuestamente luchar contra las mentiras e informaciones falsas, que se alinea con el plan de censura y verdad oficial que quiere imponer Pedro Sánchez en las redes sociales.

El anuncio del presidente del Gobierno ha levantado una polvareda tremenda. Además de los señalamientos de Elon Musk, el fundador de Telegram también ha advertido sobre los peligros que representa para la democracia y la libertad de expresión.

Casualmente, uno de los principales propagadores del sanchismo, Javier Ruiz, anunció un programa justamente para luchar contra las fake news. Eso sí, en YouTube. Quizá oliendo que no le queda mucho tiempo de la mamandurria en TVE.

Y el director y CEO de El Plural, creador del famoso bulo de los dos DNI del juez Juan Carlos Peinado, publicó un penoso mensaje aplaudiendo la decisión del presentador de Mañaneros 360:

«Luchar contra la desinformación es más necesario que nunca. Acabar con el negocio del bulo es necesario para la salud de nuestra democracia. @Ruiz_Noticias estrena programa, y estoy convencido de que ayudará a dignificar la profesión y poner pie en pared contra los intoxicadores».

Ante semejante derroche de hipocresía y cinismo, el corresponsal de ABC en Washington David Alandete, le metió un zasca en todo el cielo de la boca al propagandista Garrido, recordó que le ha ganado una demanda y que todavía no ha cumplido con la rectificación que ordenó la justicia.