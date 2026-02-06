  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN REDES SOCIALES

Bofetón tremendo de David Alandete a Chema Garrido por sus bulos en el pasquín sanchista El Plural

Zasca colosal del periodista al activista de extrema izquierda que dirige el medio propagandista que creó el bulo de los dos DNI del juez Peinado

Chema Garrido y David Alandete
Chema Garrido y David Alandete. PD
Archivado en: Chema Garrido | David Alandete | Periodismo Online

Más información

David Alandete revela a Alfonso Rojo que la izquierda, escandalizada porque Aznar está en la lista Epstein, esconde que también sale Zapatero

David Alandete revela a Alfonso Rojo que la izquierda, escandalizada porque Aznar está en la lista Epstein, esconde que también sale Zapatero

Óscar Puente y David Alandete.

David Alandete masacra a Silvia Intxaurrondo (TVE) y a la 'Brunete Pedrete' por zamparse los bulos de Óscar Puente

Colosal.

El periodista David Alandete ha retratado al activista sanchista Chema Garrido por celebrar el nuevo programa del bulero Javier Ruiz para supuestamente luchar contra las mentiras e informaciones falsas, que se alinea con el plan de censura y verdad oficial que quiere imponer Pedro Sánchez en las redes sociales.

El anuncio del presidente del Gobierno ha levantado una polvareda tremenda. Además de los señalamientos de Elon Musk, el fundador de Telegram también ha advertido sobre los peligros que representa para la democracia y la libertad de expresión.

Casualmente, uno de los principales propagadores del sanchismo, Javier Ruiz, anunció un programa justamente para luchar contra las fake news. Eso sí, en YouTube. Quizá oliendo que no le queda mucho tiempo de la mamandurria en TVE.

Y el director y CEO de El Plural, creador del famoso bulo de los dos DNI del juez Juan Carlos Peinado, publicó un penoso mensaje aplaudiendo la decisión del presentador de Mañaneros 360:

«Luchar contra la desinformación es más necesario que nunca. Acabar con el negocio del bulo es necesario para la salud de nuestra democracia.

@Ruiz_Noticias estrena programa, y estoy convencido de que ayudará a dignificar la profesión y poner pie en pared contra los intoxicadores».

Ante semejante derroche de hipocresía y cinismo, el corresponsal de ABC en Washington David Alandete, le metió un zasca en todo el cielo de la boca al propagandista Garrido, recordó que le ha ganado una demanda y que todavía no ha cumplido con la rectificación que ordenó la justicia.

«Avísame, por favor, cuando publiquéis la rectificación a la que os obliga esta condena».

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]