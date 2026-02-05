¡Les huele el culo a pólvora! Javier Ruiz se prepara para el desastre sanchista y busca un nuevo trabajo como ‘youtuber’

Saben que se les acaba el chollo.

El economista y periodista Javier Ruiz, uno de los rostros más visibles de RTVE, ha dado un paso que parece pura supervivencia… El presentador de ‘Mañaneros 360’ acaba de abrir su propio canal de YouTube bajo el nombre @Ruiz_Noticias

En un vídeo de presentación, Ruiz arranca con un dramático “Estamos en guerra. En guerra contra la verdad y contra la información”, prometiendo combatir la desinformación, los bulos y las “bombas de humo” con rigor y datos. Palabras grandilocuentes para lo que, en la práctica, parece un plan B de manual ante el evidente cambio de ciclo político que se avecina. No hace falta ser un lince para oler el miedo: con el desgaste brutal del Gobierno de Pedro Sánchez, cada día más tocado por casos de corrupción, lawfare independentista y una economía que cojea pese a los relatos oficiales, Ruiz sabe que su chollo en ‘Mañaneros 360’ tiene fecha de caducidad.

Cuando caiga el sanchismo —y todo apunta a que no será dentro de mucho—, la purga en RTVE será inevitable. Adiós al sillón calentito pagado con nuestros impuestos, hola a la jungla de YouTube donde tendrás que ganarte los clics y las suscripciones como cualquier mortal.

El canal, que ya acumula agradecimientos públicos por las primeras suscripciones, se presenta como una “trinchera por la verdad”. Un espacio para seguir defendiendo la narrativa oficial del Gobierno, desmontar cualquier crítica incómoda al PSOE y, sobre todo, mantener viva la marca personal por si hay que saltar al sector privado cuando el grifo público se cierre.

Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo a mi nuevo canal de YouTube. Y muchas gracias por compartirlo para dar a conocer esta trinchera desde la que haremos periodismo con rigor, datos y desmontando noticias falsas.https://t.co/MnaNzRKCj9 pic.twitter.com/IVE55szhvY — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) February 4, 2026

El mismo que dijo que el gran apagón era un bulo, ahora viene a combatir la desinformación.