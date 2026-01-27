Compra una de estas viviendas de bancos desde 45.000 euros

Comprar vivienda en España sigue siendo un reto para muchos bolsillos, pero el mercado inmobiliario ofrece alternativas menos visibles que pueden marcar la diferencia. Es el caso de las viviendas de bancos que, en muchos casos, se venden a precios inferiores al mercado tradicional.

Este tipo de inmuebles incluye desde pisos en áreas urbanas hasta casas en provincias del interior o zonas costeras, con oportunidades que van desde 45.000 euros y hasta 180.000 euros.

¿Qué son las casas de banco y por qué se venden a precios más bajos?

Las casas de banco son inmuebles que pasan a ser propiedad de una entidad financiera tras un proceso de ejecución hipotecaria, como un embargo. Una vez el banco asume la titularidad, su objetivo principal no es mantener la vivienda, sino venderla y reducir el volumen de activos inmobiliarios en balance.

Este interés por dar salida al inmueble explica que muchas de estas viviendas se ofrezcan a precios por debajo del mercado, especialmente si llevan tiempo sin venderse. En algunos casos, el ajuste de precio es la principal palanca para atraer compradores en zonas con menor demanda o con un exceso de oferta residencial.

Ventajas de comprar una vivienda de banco

El precio es el principal reclamo, pero no el único. Comprar una casa de banco puede resultar atractivo porque permite acceder a una vivienda en propiedad con una inversión inicial menor. Además, en determinadas operaciones, el comprador puede beneficiarse de condiciones de financiación favorables ofrecidas por la propia entidad bancaria.

¿Dónde encontrar las mejores oportunidades? Claves por zonas de España

En provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza o Vizcaya, las casas de banco suelen localizarse fuera de las zonas más céntricas y demandadas. Es habitual encontrarlas en barrios periféricos o municipios del área metropolitana, donde el precio del suelo es más contenido.

Las zonas costeras e insulares concentran una parte importante del stock de viviendas de banco. Provincias como Alicante, Castellón, Almería, Girona, Granada, Huelva, Las Palmas, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Baleares o Cádiz, ofrecen un amplio abanico de inmuebles.

En provincias del interior como, Badajoz, Soria, Ciudad Real, Teruel, Cuenca, Palencia, Jaén, Ávila o Salamanca, es donde resulta más fácil encontrar casas de banco con los precios más bajos del mercado.

El norte de España, con provincias como A Coruña, Asturias, Guipúzcoa, Lugo, Ourense, Cantabria, Pontevedra, León, Navarra o La Rioja, presenta un mercado inmobiliario muy heterogéneo. Las diferencias entre áreas urbanas y rurales son especialmente marcadas.

¿Qué revisar antes de comprar una casa de banco?

Antes de lanzarse a la compra, es importante ir más allá del precio. El comprador debe analizar el estado de conservación, la ubicación concreta, el entorno urbano y los servicios disponibles, así como las condiciones específicas de la operación.

Una vivienda económica puede convertirse en una mala compra si requiere reformas importantes o si se encuentra en una zona con poca demanda. Evaluar todos estos factores es clave para que la oportunidad sea real y sostenible en el tiempo.