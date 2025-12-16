El suelo radiante se ha convertido en uno de los elementos más deseados en las viviendas. Hoy, cada vez más compradores buscan este tipo de climatización por el confort que aporta y por su capacidad para reducir la factura energética. Y lo más destacable es que no es necesario superar los 280.000 euros para acceder a una vivienda con estas características.

Su rendimiento, sostenibilidad y una estética más limpia está influyendo de forma decisiva en las preferencias de quienes buscan casa. A continuación, desvelamos las claves de esta tendencia y las zonas donde resulta posible encontrar estas viviendas.

¿Por qué el suelo radiante está en auge?

El suelo radiante es un sistema de tuberías o cables eléctricos instalados bajo el pavimento que distribuyen el calor de forma uniforme por toda la vivienda. Al evitar corrientes de aire y mantener una temperatura estable durante todo el día, proporciona una sensación de confort superior a la de los radiadores tradicionales. Esto resulta especialmente relevante en climas fríos o en viviendas donde se busca un consumo estable y predecible.

Además de su comodidad, destaca su alta eficiencia. Este sistema permite reducir el consumo energético hasta un 20%, lo que se traduce en un ahorro considerable en la factura. Su compatibilidad con energías renovables como la aerotermia o la geotermia multiplica este beneficio, convirtiéndolo en una opción alineada con las nuevas exigencias de sostenibilidad del mercado inmobiliario. También ofrece ventajas estéticas y sanitarias: al estar integrado en el suelo, libera espacio visual y evita el movimiento de polvo.

¿Dónde encontrar viviendas con suelo radiante por menos de 280.000 euros?

Encontrar estos inmuebles es posible en ciertos municipios, especialmente aquellos con un fuerte desarrollo de obra nueva o con promociones que apuestan por la eficiencia. Las siguientes zonas representan una mezcla interesante de costa, ciudad, interior y área metropolitana, lo que permite cubrir diferentes perfiles de comprador:

• Costa mediterránea y destinos turísticos: En zonas turísticas como Torrevieja, Orihuela, La Manga del Mar Menor o Alicante, las promociones incluyen suelo radiante como elemento diferenciador y como respuesta a las exigencias de eficiencia actuales. Además, estas localidades ofrecen un atractivo añadido: clima suave, servicios consolidados y una amplia oferta de viviendas en urbanizaciones con zonas comunes.

• Capitales y áreas metropolitanas: En las grandes ciudades y su entorno metropolitano, como Madrid, Valladolid, Zaragoza, Vitoria-Gasteiz o Córdoba, el suelo radiante se incorpora sobre todo en promociones que apuestan por estándares elevados de eficiencia energética. Aunque los precios en las capitales pueden ser más elevados, municipios como Valdemoro, Fuenlabrada o Guadalajara ofrecen oportunidades dentro de los 280.000 euros.

• Ciudades medianas: En ciudades como Burgos, Logroño, Salamanca o Ponferrada, la relación calidad-precio es uno de los principales atractivos. Los inmuebles mantienen precios más moderados que en las grandes capitales, y aun así incorporan equipamientos modernos como el suelo radiante.

• Municipios residenciales en expansión: Municipios como Poblete, Utebo, Arteixo o Fuente-Álamo destacan por su equilibrio entre tranquilidad, crecimiento y buenas comunicaciones con ciudades mayores. Además, cuentan con promociones competitivas en precio que incluyen suelo radiante.

Consejos clave antes de comprar una vivienda con suelo radiante

Antes de tomar una decisión, es importante comprobar cuál es la fuente energética que alimenta el sistema. Si depende de aerotermia, el ahorro puede ser aún mayor, ya que ambos sistemas se complementan de forma muy eficiente. Asimismo, conviene preguntar si la instalación del suelo radiante permite también la refrigeración durante el verano, un extra cada vez más habitual.

Otro punto clave es revisar el certificado energético de la vivienda, ya que las que incorporan suelo radiante suelen alcanzar calificaciones altas. Por último, es recomendable comparar promociones y revisar planos y memorias de calidades para asegurarse de que el sistema está incluido en toda la vivienda y no solo en determinadas estancias.