Este inmigrante sudafricano muere baleado por la Policía en Hawai, tras entrar por error a un casa

Un error fatal y muy estúpido.

Lindani Sanele Myeni, un sudafricano de 29 años, fue acribillado a tiros por la Policía, tras un confuso altercado con unos agentes en Honolulu (Hawái) el pasado 14 de abril de 2021.

Esta semana, James Bickerton, abogado que representa a la viuda de la víctima, obtuvo y publicó grabaciones inéditas que proporcionaron nuevos detalles de los eventos de ese día.

El material audiovisual es una combinación de imágenes de una cámara de vigilancia, archivos de audio de una llamada de emergencia y grabaciones de la cámara corporal de uno de los oficiales involucrados. Los hechos sucedieron a raíz de que Myeni entrara por equivocación a una casa del prestigioso sector de Nuuanu de la capital hawaiana mientras al parecer buscaba un edificio de aspecto similar que alberga un templo religioso abierto al público.

Una turista china que había arrendado el domicilio se alertó por la irrupción y decidió llamar a los servicios de emergencia 911.

Durante su diálogo con el operador afirmó estar asustada y en la grabación se le escucha llorar, pero confirmó que Myeni estaba desarmado y que en ningún momento demostró querer hacerle daño o robar. En el video grabado por la cámara de la puerta se ve como el sudafricano se disculpa, abandona la residencia por su propia voluntad y dice: «Lo siento».

Pocos minutos después aparecen en la escena tres policías, uno de los cuales apunta a Myeni y le pide varias veces que se tire al suelo.

Sin embargo, este último se acerca al agente, lo golpea y le pregunta quién es.

Ante esta reacción el uniformado le aplica un táser mientras uno de sus compañeros le dice que dispare. Finalmente se escuchan cuatro tiros y luego a uno de los oficiales gritar: «¡Policía!».

Myeni falleció a consecuencia de las heridas de bala.

Un policía fue hospitalizado con lesiones faciales graves y conmoción cerebral.

Los otros dos sufrieron heridas más leves.

@honolulupolice just released body-worn camera footage from the police shooting of 29-year-old Lindani Sanele Myeni. pic.twitter.com/QdUSFqXjWQ

— Mark Ladao (@krameleon) April 17, 2021