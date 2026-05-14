Infantino acelera el pulso del Mundial 2026: “El mundo está a punto de entrar en nuestra casa”

A menos de un mes para que ruede el balón en el Estadio Azteca, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lanzó un mensaje de optimismo y expectativa global: la maquinaria del Mundial 2026 ya está en marcha y, según asegura, todo avanza sin contratiempos.

En un video difundido por el organismo, el dirigente destacó que los preparativos han alcanzado su fase decisiva tras años de planificación. La cita, que arrancará el próximo 11 de junio, marcará un hito por su magnitud y por su carácter trinacional, con México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.

Infantino dibujó un escenario colosal: millones de aficionados llenando los estadios, ciudades enteras volcadas con el torneo y una audiencia televisiva que podría alcanzar a cerca de 6.000 millones de personas en todo el planeta. “Es el momento de abrir las puertas al mundo”, vino a señalar, insistiendo en el papel del fútbol como herramienta de unión global.

La FIFA también apuesta por convertir la inauguración en un espectáculo sin precedentes, combinando deporte y música con la participación de artistas internacionales en los tres países organizadores. Será, además, la primera vez que el torneo arranque con ceremonias simultáneas en cada nación anfitriona.

Sin embargo, el ambiente festivo convive con varios focos de controversia. La posible presencia de Irán en medio de tensiones geopolíticas, las políticas migratorias en Estados Unidos, el elevado coste de las entradas y las previsiones de altas temperaturas han encendido el debate incluso antes del pitido inicial.

Con todo, la organización mantiene el mensaje: el Mundial más ambicioso de la historia está listo para comenzar.