VOX llama a concentrarse frente al Parlamento Europeo para apoyar a Ceuta

La escena está planteada.

Banderas españolas, pancartas alzadas y un despliegue mediático frente a la Eurocámara, mientras VOX, con Jorge Buxadé a la cabeza, emula un acto de presión sobre Bruselas y La Moncloa en defensa de Ceuta para el 2 de septiembre de 2026 a las 12 horas.

La convocatoria de VOX Europa para esta concentración, bajo el lema “Ceuta se defiende”, se produce un mes después del ingreso masivo de cerca de 80.000 inmigrantes irregulares desde Marruecos.

Según el propio partido, este evento pretende ser un aviso a las instituciones comunitarias y al Gobierno español, tal como señala la nota oficial de Vox convoca una concentración frente al Parlamento Europeo en apoyo a Ceuta.

La elección de la fecha no es casual: coincide con el Día de Ceuta y tendrá lugar en la explanada Simone Veil, a las puertas de la Eurocámara.

De la valla ceutí a la plaza de Luxemburgo

La manifestación en Bruselas representa el último episodio de una escalada política que ha marcado varios hitos desde finales de julio:

La llegada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, con el despliegue del Ejército y serias tensiones en la ciudad autónoma.

Una ofensiva institucional de VOX en el Congreso , con propuestas demandando que Marruecos se responsabilice de los costes económicos y con la suspensión de ayudas a ONG relacionadas con la acogida de inmigrantes.

en el , con propuestas demandando que Marruecos se responsabilice de los costes económicos y con la suspensión de ayudas a ONG relacionadas con la acogida de inmigrantes. Un pedido a la Eurocámara para un debate urgente junto al grupo Patriots, donde se exigen responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea respecto a la gestión de la frontera exterior.

La convocatoria en el Parlamento Europeo tiene múltiples propósitos. Por un lado, internacionaliza el conflicto al plantearlo como una amenaza a la “frontera exterior de la UE”, y no solo como un problema que afecta a un perímetro español. Al mismo tiempo, refuerza el discurso de VOX que considera que Ceuta ha sufrido una “invasión” propiciada, o al menos tolerada, por Marruecos, todo mientras el Gobierno central se muestra inactivo.

En este complejo escenario, la política migratoria se transforma en un campo de batalla identitaria. VOX presenta un mensaje claro y contundente: cierre de fronteras, militarización constante de la zona, devoluciones masivas de los recién llegados y sanciones a Marruecos, incluyendo la suspensión de acuerdos preferenciales hasta que se garantice que no se repetirá una situación similar.

El ángulo europeo: fronteras, Schengen y narrativa de crisis

La Eurocámara no es ajena a la presión que se ejerce sobre las fronteras exteriores. La crisis de Ceuta se suma a las tensiones en el Mediterráneo central y en la ruta del Egeo, pero añade un elemento especialmente incómodo: la percepción de que un socio estratégico como Marruecos puede utilizar los flujos migratorios como herramienta de presión política.

En este contexto, la movilización de VOX busca:

Visualizar Ceuta como “frontera de Europa” y no como un simple problema nacional. Forzar a los grupos políticos europeos a manifestarse, alineándose o no con la narrativa de una “frontera asediada”. Incrementar la presión sobre la Comisión y el Consejo, demandando mayores recursos y un marco más rigorista contra la inmigración irregular.

Paralelamente, la presión sobre las ONG y el cuestionamiento de los dispositivos de acogida anticipan un otoño legislativo intenso en el Congreso, con la política migratoria emergiendo como uno de los ejes centrales del enfrentamiento entre bloques.