Trump: «Biden solo podrá entrar en la Casa Blanca si demuestra que sus ‘ridículos’ 80 millones de votos no fueron fraudulentos

Erre que erre el incansable Donald Trump.

El presidente en funciones de EEUU afirmó este 27 de noviembre de 2020 que el demócrata Joe Biden solo podrá asumir la presidencia del país si logra demostrar que los millones de votos que obtuvo no fueron ilegales o fraudulentos.

«Biden solo podrá entrar a la Casa Blanca como presidente si puede probar que sus ridículos ‘80.000.000 de votos’ no fueron obtenidos fraudulenta o ilegalmente», escribió el mandatario en un tuit que ha sido marcado por Twitter.

Trump también hizo referencia a un «fraude electoral masivo» en diversas ciudades del país como Detroit (Míchigan), Atlanta (Georgia), Filadelfia (Pensilvania) y Milwaukee (Wisconsin).

The 1,126,940 votes were created out of thin air. I won Pennsylvania by a lot, perhaps more than anyone will ever know. The Pennsylvania votes were RIGGED. All other swing states also. The world is watching! https://t.co/zmnk34Ny23

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2020