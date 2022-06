Gustavo Petro se ‘estrena’ negociando con el dictador Nicolás Maduro

Gustavo Petro no perdió tiempo para echarse a los brazos del régimen de Nicolás Maduro, mientras se hunde la economía colombiana.

El comunista admitió que quería restablecer las relaciones bilaterales con el régimen de Venezuela. El exalcalde de Bogotá y presidente electo afirmó que ya mantuvo conversaciones con miebros de la dictadura venezolana con el fin de normalizar el paso fronterizo entre los dos países.

A través de un trino, el presidente electo, Gustavo Petro, afirmó a su vez que busca “restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”.

“Me de comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera” colombo-venezolano, afirmó Gustavo Petro en un trino de este 22 de junio a las 7:45 a.m.

Durante su campaña, Gustavo Petro afirmó que no veía a Cúcuta sin el restablecimiento pleno del paso fronterizo con Venezuela, tanto por un tema de derechos humanos, como uno económico, ya que el comercio en la frontera ha sido importante para la zona:

“Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, dijo Gustavo Petro.