El repentino ataque de Javier Ruiz que alarma a Ana Rosa: «¿Qué fiebre has dado al entrar?»

Fíjense que en Telecinco tienen el universo Sálvame, que eso es fiel reflejo de lo extravagante que puede ser una televisión y en la que se pueden dar situaciones de todo tipo. Pues aún así lo vivido este 2 de diciembre de 2020 en El programa de Ana Rosa fue más allá.

Y es que Javier Ruiz, periodista de la Cadena SER y habitual tertuliano de Mediaset, siempre cercano a postulados progresistas, principalmente socialistas pero en ocasiones hasta podemitas, se salió de su lado de la mesa en esta ocasión. Con una queja furibunda sobre uno de los ministros del Gobierno y con una loa inesperada a Isabel Díaz Ayuso. ¡Y acabó pidiendo perdón por haberlo hecho! Ver para creer…

En el caso de las alabanzas a Isabel Díaz Ayuso, el asunto era esa maniobra penosa del Gobierno impulsado por rufianes y demás, para penalizar a Madrid con más impuestos:

«¿Te has tomado la temperatura al entrar?» Bromeaba Ana Rosa y proseguía el periodista:

Llevo diciendo esto mucho tiempo: creo que el impuesto de patrimonio sobra en toda la legislación europea, es doble tasación. Ya has pagado impuestos sobre lo que has comprado. Pero no sobra para ciertos capitales. Pero todo eso es un debate que si queremos tenerlo hay que tenerlo con todas las autonomías. No podemos creernos las autonomías solo cuando van bien con Moncloa. Lo siento, pero en esto tiene razón Díaz Ayuso, ¡lo siento!