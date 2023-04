Daniel Esteve (Desokupa) amenaza con entrar en política y arrasar con los chiringuitos de Irene Montero y Rodríguez ‘Pam’

Daniel Esteve puso a temblar a la izquierda y extrema izquierda.

El CEO y director de operativos de Desokupa anunció, a través de las redes sociales, que podrá lanzar su propio partido político si el Ministerio del Interior cumple su amenaza de cerrar su empresa.

“Si cierran la empresa por decreto ley, me meto en política y España se va a cagar”, advirtió el fundador de Desokupa.

«Como cierren la empresa de Desokupa va a ser mucho peor, porque la política no me gusta, odio la política y nunca entraría en política, ahora, no me cerreis la empresa porque me sobran cojones para entrar en la política y llegar al Ministerio del Interior, así que cuidadito, Desokupa no se toca. Y si no, igual me veis por el Congreso dando collejas, Desokupa manda», aseguró.