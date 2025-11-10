Hasta Pedrojota, que aborrece a Abascal, reconoce que sin los diputados de VOX, Feijóo no entrará en La Moncloa

Este lunes, saca Pedrojota encuesta de SocioMétrica en El Español.

Y el sondeo atribuye 146 escaños al PP, 105 al PSOE, 56 a VOX y 10 a Sumar.

Lo que no impide al director titular, muy ufano en portada, que ‘Feijóo supera a Sánchez en 41 escaños y 6,5 puntos y podría gobernar en solitario’.

Añade, eso si, casi de tapadillo ‘con la abstención de VOX‘.

Importante reseñar que tanto ‘El Español‘ como su director Pedrojota han endurecido significativamente sus críticas a Sánchez y a la corrupción del PSOE en los últimos meses.

Ahora apuestan claramente por el PP, pero no hace tanto que sacaban notas acusando de falsarios a los que revelabamos dtaos sobre Ábalos, sus orgías y chapuzas, y se arrimaban descaradamente al poder socialista.

El 11 de diciembre de 2023, durante la presentación del libro Tierra Firme de Pedro Sánchez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Pedrojota estuvo como VIP, sentado en primera fila al lado de Begoña Gómez, y fue visto aplaudiendo efusivamente las intervenciones del presidente y del presentador Jorge Javier Vázquez.

Realizado entre el 6 y el 8 de noviembre de 2025, el sondeo de SocioMétrica, que incluye 1.100 entrevistas, presenta un escenario donde Alberto Núñez Feijóo amplía su ventaja de forma sobre Pedro Sánchez hasta los 41 escaños.

Puntualizando que los 146 diputados igualan en número a todos los partidos del bloque de investidura que auparon al marido de Begoña a La Moncloa. Incluye a los xenófobos de Junts.

Así, el Partido Popular se posiciona con 146 diputados frente a los 105 del PSOE.

Lo más significativo: el bloque de la derecha, sumando PP y VOX, podría alcanzar los 202 escaños, superando claramente la mayoría absoluta en el Congreso y dejando a la izquierda en una situación complicada.

Este sondeo no probabilístico, con una convergencia del 97%, ha puesto sobre la mesa varios elementos explosivos. Aunque el PP mantiene su liderazgo, comienza a mostrar signos de estancamiento.

En cambio, VOX continúa su ascenso mientras que la izquierda, liderada por el PSOE, frena en seco su leve remontada veraniega.

El desgaste del Gobierno Frankenstein, los escándalos de corrupción y las concesiones a los independentistas han pasado factura a Sánchez: ha perdido 15 puntos de popularidad en dos años y un alarmante 68% de los españoles desaprueba su gestión.

¿Gobierno en solitario o pacto obligado?

El debate sobre cómo se alcanzará la gobernabilidad se intensifica. Según la encuesta de El Español, existe la posibilidad de que el PP gobierne en solitario si VOX decide abstenerse.

Esta idea es respaldada por Pedrojota y otros analistas que sostienen que las matemáticas parlamentarias permitirían a Feijóo evitar ministros de VOX y asegurar así la estabilidad del Ejecutivo.

Sin embargo, Ester Muñoz, portavoz popular, subraya que el PP busca un gobierno «estable, serio y fiable», descartando así una entrada de Vox en el Consejo de Ministros aunque sí muestra apertura a acuerdos parlamentarios puntuales.

Desde Vox, Pepa Millán no oculta su desconfianza y recuerda que «no hay elecciones convocadas», advirtiendo al PP que no debe «vender la piel del oso antes de cazarlo».

La formación liderada por Santiago Abascal exige compromisos claros al PP. Su postura firme durante negociaciones autonómicas como las de la Comunidad Valenciana revela que su alianza se sostiene más por cuestiones numéricas que por afinidades políticas.

En definitiva, el pulso entre Feijóo y Abascal establece el compás dentro de una derecha que ya gobierna en coalición en ciudades como València, Burgos o Valladolid; sin embargo, las diferencias programáticas siguen siendo un obstáculo importante.

VOX capitaliza el desgaste de la izquierda

El crecimiento de Vox es uno de los fenómenos más sorprendentes del actual ciclo político. Un reciente sondeo de Sigma Dos para El Mundo confirma esta tendencia: VOX alcanza un 16,2% de los votos y podría conseguir hasta 55 diputados, marcando así su mejor resultado histórico.

Este avance se explica por un doble trasvase: capta cerca de 240.000 votos provenientes del PSOE y Sumar, reflejando un malestar creciente hacia el Gobierno; además, logra frenar las fugas hacia el PP consolidándose como actor esencial dentro de la derecha.

Un 8,6% de quienes votaron al PSOE en 2023 ahora confiesan que se inclinarían por el PP, mientras Vox cosecha descontento tanto entre socialistas como entre conservadores desencantados.

La izquierda enfrenta una fuga imparable. Aunque el PSOE experimenta un ligero aumento de dos décimas, no logra detener la pérdida de votantes hacia su derecha. Sumar, liderado por Yolanda Díaz, sigue en declive quedándose en solo 11 escaños; además, Podemos retrocede a cifras históricamente bajas. En conjunto, el bloque progresista apenas roza un 39% del voto frente al contundente 49,8% que suman PP-Vox según Sigma Dos.

La geografía electoral: el PSOE pierde terreno

El mapa electoral también está cambiando. La encuesta realizada por SocioMétrica para El Español indica que el PSOE solo supera al PP en Cataluña, País Vasco y Navarra.

En regiones clave como Andalucía, Sánchez pierde dos escaños mientras que el PP gana terreno y VOX avanza en casi todas las comunidades analizadas.

La ofensiva del Gobierno contra las autonomías bajo control del PP no ha logrado resultados positivos; así pues, la derecha consolida su influencia en gran parte del territorio español. Madrid mantiene su situación estable; sin embargo, el desgaste socialista en comunidades como Valencia y Canarias plantea serias dudas sobre si el PSOE podrá resistir ante esta marea conservadora.

Paneles semanales y la estabilidad del PP

El panel semanal realizado por Sigma Dos para El Mundo entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre reafirma tanto el liderazgo del PP como la consolidación de VOX.

A pesar de un ligero retroceso de dos décimas y perder dos escaños respecto al mes anterior, Feijóo mantiene una ventaja clara sobre Sánchez con unos 6,2 puntos por delante.

El PP asciende hasta un 33,6% en intención de voto con 144 diputados; mientras tanto, el PSOE se estabiliza alrededor del 27,4% con unos 110 escaños. Un movimiento evidente proviene desde la extrema derecha: VOX marca sus mejores números del año convirtiéndose así en principal beneficiario del desgaste gubernamental y ante la falta consolidada de Sumar.

Por otro lado, hay un notable aumento en la abstención técnica: un 22% de los encuestados afirma que «no votaría o no sabe a quién hacerlo», lo cual refleja una especie de cansancio político entre los ciudadanos junto con una volatilidad evidente del electorado. Las tendencias dominantes actualmente son claras: desgaste para la izquierda y fortalecimiento para la derecha.

El factor Junts y la crisis de gobernabilidad

En este contexto complicado surge además la ruptura con Junts, lo cual añade más dificultades para lograr aprobar leyes y presupuestos dentro del Gobierno. Este partido catalán amenaza con obstaculizar actividades parlamentarias; mientras tanto los escándalos relacionados con corrupción junto a problemas judiciales alrededor Sánchez acentúan aún más su pérdida apoyo.

El presidente socialista defiende públicamente al fiscal general del Estado pero parece ser que muchos ciudadanos ven con mejores ojos a Feijóo quien ya le supera como favorito para liderar.

Curiosidades y datos para el debate

El bloque centroderechista (PP + Vox) suma 202 escaños , mientras que aquel sostenido por Sánchez apenas llega a los 146.

, mientras que aquel sostenido por Sánchez apenas llega a los 146. Vox ha conseguido atraer cerca de 240.000 votos procedentes tanto del PSOE como Sumar; algo sin precedentes recientemente en nuestra política.

procedentes tanto del PSOE como Sumar; algo sin precedentes recientemente en nuestra política. Mientras tanto el PP gobierna solo en varias comunidades autónomas; sin embargo su futuro sigue vinculado a Vox para alcanzar mayorías necesarias —como hemos visto ya varias veces— tanto en Castilla y León como también Comunidad Valenciana.

La encuesta realizada por SocioMétrica para El Español revela diferencias significativas entre PP y PSOE aunque otros paneles como Sigma Dos o 40dB corroboran estancamiento en PP junto al crecimiento sostenido desde Vox.

Por último cabe mencionar que popularidad Sánchez ha caído desde un impresionante porcentaje cercano al 40% hasta sólo un preocupante nivel cercano al 25%, donde nuevamente resalta ese rechazo creciente —un notable peso— donde hasta un alarmante porcentaje cercano al 68% desaprueba completamente su gestión.

Así pues nos encontramos ante un escenario donde las alianzas parecen desmoronarse cada vez más; pactos requieren equilibrios difíciles e inestables mientras tanto parece ser también cierto que humor popular tiende hacia alternancia política inminente. Como bien diría cualquier tertuliano astuto: “en esta España actual todo puede suceder…y casi todo está ocurriendo”.