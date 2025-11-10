La corrupción del Regimen Sanchista: de la A de Ábalos a la Z de Zapatero pasando por la B de la mujer de Sánchez

En el corazón putrefacto del Régimen Sanchista, donde el poder se teje con hilos de sobornos y favores ocultos, preside como gran capo el amo del PSOE.

Y el periodista Ramiro Fdez-Chillón ha elaborado en El Debate, este lunes 10 de noviembre de 2025, un abecedario del escándalo que surge desnudando la podredumbre: de la A de Ábalos, el exministro devorado por cohechos y organizaciones criminales que le han llevado directo al banquillo del Supremo; pasando por la B de Begoña Gómez, la esposa presidencial imputada en un laberinto de tráfico de influencias y malversaciones que convierten la Moncloa en epicentro de intrigas; hasta llegar a la Z de Zapatero, el exlíder reconvertido en embajador de facto de torturadores chavistas y lobista de regímenes autoritarios.

Este catálogo alfabético no es solo un rosario de nombres caídos –Koldo, Cerdán, Delcy–, sino un gancho afilado que cuestiona: ¿hasta cuándo España tolerará que la corrupción sea el verdadero sello de Estado de un gobierno que se jacta de regeneración?

España se encuentra inmersa en una crisis de legitimidad política sin precedentes en los tiempos recientes.

El socialista Sánchez, lejos de optar por la convocatoria electoral tras el rechazo a sus tres últimos presupuestos —una situación que habría llevado a cualquier gobierno minimamente democrático a dimitir—, se presenta como un representante de la voluntad popular.

La paradoja es clara: mientras demanda responsabilidades por corrupción a otros, su círculo cercano y su partido están involucrados en una serie de escándalos que han convertido al PSOE en el epicentro del conflicto judicial.

No es exagerado decir que Sánchez es el presidente más comprometido por la corrupción en la historia reciente del país. Sin su liderazgo, nada de esto habría sido posible.

De hecho, informes policiales y judiciales le identifican como «el uno», el eje desde el cual todo se gestaba.

El desgaste es tan evidente que medios internacionales como The Times ya señalan que estamos ante la peor crisis del mandatario desde 2018, con casos que afectan a familiares, colaboradores y altos cargos del partido. La estrategia de Sánchez ha sido clara: repartir culpas, atacar a la oposición y posicionarse como víctima de una campaña orquestada. Pero los hechos son contundentes.

El Gobierno ha perdido batallas legales para frenar las investigaciones y cada semana emergen nuevos episodios que alimentan la desconfianza ciudadana.

El estado de necesidad no solo es político; también es moral: España requiere un Gobierno íntegro y unas instituciones robustas. Sin embargo, lo que observamos es un presidente deslegitimado, una administración bajo sospecha y una sociedad cada vez más incrédula.

El abecedario completo

La corrupción no es un hecho aislado, sino un sistema profundamente arraigado dentro del PSOE.

Los casos se entrelazan, se retroalimentan y afectan todos los niveles, desde asesores hasta ministros activos.

Sánchez ha convertido La Moncloa en el núcleo de una trama donde convergen intereses privados, familiares y partidistas con inquietante normalidad.

Resumido, este es el “pringoso abecedario” publicado en El Debate:

De la A a la Z A de Ábalos . El exministro de Transportes y exsecretario de Organización es uno de los facinerosos clave en el caso PSOE. El Tribunal Supremo le atribuye los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. En noviembre de 2025, el juez Leopoldo Puente ha propuesto juzgarle por estas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. B de Begoña Gómez . La esposa de Sánchez está imputada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación. En agosto de 2025, el juez Juan Carlos Peinado la imputó también por malversación en la contratación de su asesora en Moncloa. C de Cerdán . El que fuera número 3 del PSOE hasta el pasado mes de junio se encuentra en prisión provisional por el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas. En junio de 2025, el juez Leopoldo Puente le envió a prisión incondicional por cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. D de Delcy Rodríguez . La vicepresidenta del régimen dictatorial de Venezuela visitó el aeropuerto de Barajas en la madrugada del 20 de enero de 2020, a pesar de que tenía prohibido pisar suelo europeo. En la comisión del caso PSOE del Senado, el propio Sánchez reconoció que autorizó este viaje, según informes de la UCO en 2025. E de Elvas . David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, fijó su residencia fiscal en el municipio portugués de Elvas para pagar menos impuestos y a pesar de que realmente vivía y trabajaba en España, buena parte del tiempo oculto en el Palacio de La Moncloa. En 2025, Hacienda avaló esta residencia, pero la jueza Beatriz Biedma la cuestiona en la investigación por prevaricación y malversación. F de Fontanera . Leire Díez –que trabajaba para el hoy encarcelado Santos Cerdán– está imputada por intentar sobornar a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. En noviembre de 2025, ambos fiscales ratificaron ante el juez sus denuncias por cohecho y tráfico de influencias. G de García Ortiz . El fiscal general del Estado está sentado estos días en el banquillo del Supremo por revelar secretos de González Amador, pareja de Ayuso. En noviembre de 2025, el juicio contra él por revelación de secretos continúa, con testigos como periodistas y fiscales implicados. H de Hermanísimo (David Sánchez) . La jueza instructora considera que la creación del puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz fue «a petición, seguramente, de persona o personas» del entorno de David Sánchez que «conocían la necesidad». En febrero de 2025, renunció al cargo, pero la investigación por prevaricación y malversación sigue abierta. I de Ineco . Esta empresa pública propiedad del Ministerio de Transportes pagó a Jéssica Rodríguez –la examante de Ábalos– 9.500 euros por seis meses de trabajo. En 2025, la UCO confirmó que cobró 34.477 euros en Ineco sin prestar servicios reales entre 2019 y 2021. J de Jéssica Rodríguez . La joven que mantuvo una relación sentimental con el exministro de Transportes disfrutó de un piso en la madrileña Plaza de España que le pagaba la trama del caso PSOE. Además, estuvo enchufada en las compañías estatales Tragsatec e Ineco, y reconoció en el Supremo que hizo «15 o 20 viajes oficiales» con Ábalos, que era el que «siempre lo pagaba todo». En 2025, la UCO detalla pagos irregulares por 43.978 euros. K de Koldo García . El exasesor de Ábalos también está hasta las trancas. El informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres destaca la «influencia» de Koldo para validar mascarillas, ya que «implicó al ministro de Transporte» y al «presidente canario». En noviembre de 2025, el juez Ismael Moreno le cita por contratos en Canarias. L de Lechugas . La Guardia Civil detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» (200 euros) y «lechugas» (100 euros). En octubre de 2025, la UCO confirmó esta jerga en el informe patrimonial de Ábalos. M de Moncloa . Epicentro donde surgió el caso Begoña. La ex coordinadora de uno de sus másters, Blanca de Juan de Castro, reveló en diciembre que la esposa de Sánchez prefería mantener las reuniones de trabajo en el Palacio de la Moncloa para «no tener que desplazar a todo su equipo de seguridad», incluida la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González. En noviembre de 2025, el juez Peinado imputa a González por malversación. N de Nota de prensa . El comunicado de la Fiscalía de abril de 2024 fue uno de los aspectos que desencadenó la investigación contra García Ortiz, ya que en él desveló datos de carácter privado de González Amador. En noviembre de 2025, el juicio contra él por revelación de secretos sigue abierto. Ñ de Iñigo Rotaeche . El también investigado en el caso, era el director ejecutivo de Soluciones de Gestión –la empresa de la trama– y socio de Aldama. En noviembre de 2025, la UCO detalla su rol en contratos de mascarillas en Canarias. O de Organización criminal . Este es uno de los delitos que el Supremo atribuye a Ábalos y a Koldo. En noviembre de 2025, el juez Puente propone juzgarles por pertenencia a organización criminal en la trama de mascarillas. P de Peugeot . El coche en el que Sánchez se recorrió España para recuperar la secretaría general del PSOE fue el punto de partida de la corrupción. El dinero para la gasolina llegaba de los prostíbulos de Sabiniano. En julio de 2025, se revela que Sabiniano financió las primarias de 2014 y 2017 con hasta 2.200 euros diarios. Q de Querellas . Tanto el caso Begoña como el caso David Sánchez se iniciaron gracias a las querellas presentadas por acusaciones particulares. En 2025, ambas causas siguen abiertas pese a intentos de archivo por la Fiscalía. R de Revelación de secretos . El tipo penal por el que está siendo juzgado el fiscal general del Estado. En noviembre de 2025, su juicio en el Supremo continúa con testigos clave. S de Saunas . Las saunas gay, los chaperos y putas de la familia política del presidente del Gobierno –y en concreto de su suegro– están bajo el punto de mira. En julio de 2025, el PP revive el escándalo de las saunas de Sabiniano Gómez. T de Torres . El último informe de la UCO señaló directamente al expresidente canario y hoy ministro de Política Territorial. El dirigente del PSOE presionó a la administración para que se pagara a la empresa de la trama. En noviembre de 2025, la UCO detalla mensajes donde Torres dice «estoy encima de tu pago». U de UCO . La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en su función de Policía Judicial, ha sido fundamental para destapar las investigaciones contra Begoña Gómez o los implicados en el caso PSOE. En 2025, sus informes clave impulsan las causas. V de Víctor de Aldama . El comisionista del caso PSOE declaró que pagó cuatro millones en comisiones y asegura que alquiló pisos con «señoritas» para Ábalos y Torres. En noviembre de 2025, declara en el Supremo sobre adjudicaciones. W de Wakalua . Esta entidad, del grupo Globalia, era la financiadora del África Center, que dirigía Begoña. En 2025, la UCO investiga su rol en el rescate de Air Europa y patrocinios. X de Pedro Sánchez . El presidente del Gobierno se encuentra en el centro de una constelación de tramas y casos de corrupción que le salpican de forma directa. Las pesquisas judiciales demostraron que la trama del PSOE se refería a él como «el uno». Y de «Y no he comido» . Después del informe de la UCO que señaló a Santos Cerdán por cobrar mordidas de adjudicaciones públicas, Sánchez compareció ante los medios para dar explicaciones. «Bueno, son las cinco, no he comido», dijo a la prensa. En junio de 2025, la frase se viralizó. Z de Zapatero . El expresidente del Gobierno, embajador de facto de los torturadores chavistas, actúa como una especie de lobista chino y venezolano. En septiembre de 2025, Aldama revela vuelos privados con él y pagos chavistas.



Antecedentes: De la moción contra Rajoy al lawfare actual

La evolución política reciente arroja luz sobre cómo hemos llegado hasta aquí.

En 2018, Sánchez llegó al poder tras una moción contra Mariano Rajoy motivada por actos corruptos relacionados con el PP. Entonces clamó por responsabilidades políticas y éticas; hoy evita cualquier gesto similar pese a las acusaciones contra su entorno.

Sánchez utilizó los escándalos del Gobierno socialista encabezado por Felipe González para intentar restar importancia al actual caso PSOE. Durante un pleno monográfico sobre corrupción recordó situaciones históricas —como las vinculadas a Luis Roldán— pero se presentó como líder del “Gobierno más limpio” en medio siglo.

La contradicción es evidente; mientras señala al PP o critica a Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso —a quien apoda “el galgo”— él dirige un Ejecutivo manchado por tramas millonarias.

La táctica actual consiste en acusar a los jueces investigadores —Leopoldo Puente, Ángel Hurtado—de lawfare o persecución política. Sin embargo, los tribunales han rechazado sistemáticamente estas maniobras; incluso la Fiscalía ha tenido que intervenir para respaldar investigaciones como las relacionadas con Begoña Gómez.

Consecuencias políticas e institucionales

La acumulación incesante de casos genera efectos profundos:

Deslegitimación institucional: Cada nuevo escándalo socava la confianza ciudadana no solo hacia Sánchez o el PSOE sino también hacia las instituciones democráticas.

Cada nuevo escándalo socava la confianza ciudadana no solo hacia Sánchez o el PSOE sino también hacia las instituciones democráticas. Polarización social: La estrategia del “y tú más” —recordar casos antiguos del PP— incrementa la división social sin abordar realmente los problemas presentes.

La estrategia del “y tú más” —recordar casos antiguos del PP— incrementa la división social sin abordar realmente los problemas presentes. Debilitamiento interno del PSOE: Las dimisiones forzadas —como la expulsión de Ábalos— evidencian fisuras internas; además surgen audios filtrados donde aflora nerviosismo entre dirigentes socialistas.

Las dimisiones forzadas —como la expulsión de Ábalos— evidencian fisuras internas; además surgen audios filtrados donde aflora nerviosismo entre dirigentes socialistas. Impacto internacional: Medios extranjeros como The Times retratan una España con graves problemas estructurales e institucionales bajo mandato socialista.

Medios extranjeros como The Times retratan una España con graves problemas estructurales e institucionales bajo mandato socialista. Reacción ciudadana: Encuestas recientes indican que casi la mitad considera probable ver a Sánchez ante los tribunales.

Medidas anunciadas… ¿y cumplidas?

Frente a esta presión mediática y judicial creciente, Sánchez ha presentado un Plan Estatal contra la Corrupción con propuestas parcialmente recicladas:

Creación de una Agencia Nacional Anticorrupción independiente.

Ampliación del control aplicado a fondos europeos Next Generation al resto del sector público.

Implementación inteligencia artificial para supervisar contrataciones públicas.

Auditorías externas obligatorias para partidos con financiación pública superior a 50.000 euros.

Publicación rápida y transparente sobre donaciones políticas.

Sin embargo, estas propuestas llegan tras siete años sin avances concretos; además muchas ya estaban contempladas o son demandas recurrentes desde hace tiempo.

Datos sobre el caso

Algunas anécdotas ilustran mejor que ningún análisis oficial lo surrealista —y preocupante—de esta etapa política: