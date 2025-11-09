Encuestas: El PSOE se desangra, el PP aguanta, VOX se dispara y Sumar se evapora

Pedro Sánchez está condenado.

Es más culpable que Judas y ahora sólo resta fijar cuántos días, semanas o meses pasarán hasta que se cumpla la sentencia.

Que será primero en las urnas y después en los juzgados.

Las encuestas, la última de ellas el barómetro de Hamalgama Métrica para Vozpópuli publicado este domingo 9 de noviembre de 2025, sacuden el ámbito político español y evidencian que el PSOE no sólo navega en aguas turbulentas; naufraga y va hacia el fondo.

Mientras tanto, el PP se mantiene firme y VOX experimenta un crecimiento sin precedentes.

En algunos sondeos, el bloque conformado por PP y VOX suma hasta 207 escaños, una cifra que supera en 31 diputados los necesarios para la mayoría absoluta y representaría la mayor ventaja para el centroderecha en una década.

Este panorama no es solo un simple accidente, sino que confirma un notable desplome de la izquierda, que no solo afecta al PSOE, sino que también arrastra a Sumar y deja a Podemos en una situación marginal.

La mal llamada “mayoría progresista”, que en realidad es un frente popular con zarrapastrosos de todo pelaje y xenófobos periféricos de ultradecrecha en la ecuación, parece pertenecer a un pasado lejano.

El panorama político español está experimentando una reconfiguración acelerada donde, si estas tendencias persisten, es probable que la derecha logre regresar al poder con una mayoría más sólida que en años anteriores.

Mientras tanto, la izquierda busca desesperadamente fórmulas para sobrevivir ante este naufragio inminente.

🔴 Los de @hazteoir lo han vuelto a hacer, a lo grande y con dos cojones: le han plantado a Sánchez sus miserias en la misma fachada del Congreso BIEN: SIEMPRE EN MI EQUIPO pic.twitter.com/efoukopr61 — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) November 8, 2025

La caída de la izquierda: entre la amnistía y los escándalos

El PSOE, que hace dos años parecía gobernar con cierta tranquilidad, ahora enfrenta una fuga alarmante de votos. La estrategia de Pedro Sánchez para aferrarse a la Moncloa a cambio de la controvertida amnistía a los golpistas catalanes ha tenido un precio muy alto: desde que adoptó esa postura, ha perdido 15 puntos de popularidad, según los últimos análisis. Los escándalos de corrupción, como el notorio caso Koldo, han terminado por deteriorar aún más la imagen del líder socialista, quien ahora vuelve a ser considerado el político peor valorado del país, solo superado por algunos nuevos líderes que aún no han tenido tiempo de decepcionar al electorado.

El desgaste no es únicamente personal: el PSOE sufre una fuga hacia la abstención y otras formaciones como Vox, que logra captar incluso a antiguos votantes socialistas cansados de los pactos con partidos independentistas. Mientras tanto, Sumar se desvanece sin remedio, incapaz de retener ni siquiera a la mitad de sus antiguos seguidores y con un liderazgo bajo Yolanda Díaz que no logra conectar con gran parte del electorado progresista.

El centroderecha firma su mejor resultado en años

La gran beneficiaria de este terremoto político es la derecha, que alcanza el 54% del voto y se consolida como la opción preferida por muchos españoles. Aunque el Partido Popular no consigue absorber todo el desgaste del PSOE, se mantiene estable con una fidelidad al voto superior al 70%, según diversas encuestas recientes. Alberto Núñez Feijóo ha logrado estabilizar su partido tras meses convulsos tanto interna como externamente, resistiendo las presiones provenientes de Vox por su flanco derecho y las dificultades propias de ser oposición.

Sin embargo, lo más sorprendente viene dado por Vox, que ha escalado posiciones hasta alcanzar entre el 17-19% de los votos, marcando así su mejor registro histórico y superando ampliamente los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales. El partido liderado por Santiago Abascal domina ahora entre jóvenes, parados y trabajadores, desafiando así el relato tradicional sobre la izquierda como refugio para los sectores populares.

El curioso papel de los empresarios catalanes y la presión sobre Junts

En medio de esta situación convulsa, los empresarios catalanes han comenzado a intervenir. Ante el temor a una inestabilidad aún mayor, están presionando a Junts per Catalunya para que propicie con el PP un adelanto electoral que desactive la actual mayoría parlamentaria y devuelva estabilidad institucional al país. La relación entre independentismo y centroderecha nacional se ha vuelto tan peculiar que incluso los cronistas más veteranos del Parlamento reconocen que ya no existen esos “votos cautivos” ni bloques monolíticos.

La Comunidad Valenciana se ha transformado en un auténtico laboratorio electoral. Pedro Sánchez está preparando al PSOE para unos posibles comicios anticipados en esta región, convencido de que Vox no se atreverá a negociar con el PP a nivel autonómico. Sin embargo, las cifras demoscópicas apuntan hacia otro rumbo: el centroderecha avanza cómodamente mientras la izquierda no logra reagruparse ni siquiera a nivel regional.

El coste de la amnistía y la corrupción: Sánchez en caída libre

A esta pérdida constante de votos se suma también un desgaste personal significativo para Pedro Sánchez. Desde que pactó la amnistía ha visto caer su popularidad en 15 puntos, una decisión polémica que sigue generando rechazo incluso dentro de su propio electorado. Los casos de corrupción han contribuido enormemente a hundir aún más su valoración como líder socialista; ahora vuelve a ser considerado uno de los políticos menos valorados por los españoles. Este desgaste parece ser ya estructural más que coyuntural, lo cual complica cualquier posible recuperación en un futuro cercano.

Para comprender bien lo sucedido en este terremoto electoral basta con observar algunos datos recientes:

PP: Entre el 30% y el 32% del voto; algunas proyecciones hablan incluso de hasta 137 escaños.

Entre el 30% y el 32% del voto; algunas proyecciones hablan incluso de hasta 137 escaños. PSOE: Oscila entre el 26% y el 28%, sufriendo una caída cercana a los 15 puntos en popularidad para Sánchez en dos años.

Oscila entre el 26% y el 28%, sufriendo una caída cercana a los 15 puntos en popularidad para Sánchez en dos años. Vox: Se sitúa alrededor del 17-19%, con una fidelidad al voto superior al 85% y liderando entre jóvenes y clases trabajadoras.

Se sitúa alrededor del 17-19%, con una fidelidad al voto superior al 85% y liderando entre jóvenes y clases trabajadoras. Sumar: No llega al 7%, retrocediendo significativamente sin capacidad para retener a sus antiguos votantes.

No llega al 7%, retrocediendo significativamente sin capacidad para retener a sus antiguos votantes. Podemos: En situación residual con apenas un 4% y riesgo real de desaparición parlamentaria.

En total, el bloque del centroderecha puede llegar hasta los 207 escaños según algunos sondeos recientes; frente a una izquierda que cae hasta mínimos históricos.

Curiosidades y datos llamativos