Ábalos pierde 100.000 euros de indemnización al entrar en prisión, donde ya maquina cómo liquidar a Sánchez

El PSOE ha entrado en pánico.

El ingreso en prisión del que fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez y de su ‘capataz’, Koldo García, a pesar de etapa anunciado, ha dejado en shock a los socialistas.

Sobre todo al ver la forma en que se producido, porque como anunció la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, el gran putero parece decidir a ‘morir mntando’.

Cree Ábalos que los suyos y sobre todo Sánchez, lo han dejado tirado.

Desde primera hora de la tarde de este jueves 27 de noviembre de 2027 se puso en marcha en La Moncloa un gabinete de crisis.

Eso mientras en Ferraz se preguntan contritos qué hará el presidente del Gobierno una vez que ‘Ábalos le ha quitado la anilla a la granada’: “Se está abriendo el suelo bajo nuestros pies. Por primera vez, esto parece el final”.

José Luis Ábalos cruzó este jueves las puertas de Soto del Real tras la decisión del Tribunal Supremo de enviarlo a prisión provisional sin posibilidad de fianza.

Su encarcelamiento no solo implica la pérdida de su salario como diputado y el cese de sus funciones parlamentarias, sino que también significa renunciar a una indemnización que podría haber alcanzado los 100.000 euros, una suma importante destinada a facilitar su reintegración en el ámbito laboral tras dejar su acta.

Esta cantidad equivale, aproximadamente, a un mes de salario por cada uno de los diecisiete años que ha estado en el Congreso de los Diputados.

El proceso es claro aunque implacable.

Mientras Ábalos permanezca en prisión preventiva, su acta de diputado queda automáticamente suspendida, así como sus derechos y deberes parlamentarios según el artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara Baja. Esto implica que deja de percibir los más de 3.000 euros brutos mensuales que le corresponden por su asignación básica, además de los complementos por dietas.

A esto se suma la imposibilidad de acceder a esa indemnización por cese que el Congreso prevé para quienes dejan su cargo. Resulta irónico que la ley diseñada para proteger a los diputados al abandonar sus escaños se convierta en una trampa financiera para quienes se encuentran en prisión. Si hubiera renunciado antes de ser encarcelado, habría podido solicitar dicha compensación; no obstante, una vez dentro de Soto del Real, esa opción se cierra.

El dilema económico de una carrera política truncada

Ábalos está atrapado en una paradoja difícil de resolver. Mantener su acta mientras cumple prisión preventiva le permite conservar teóricamente su aforamiento, un tipo de protección legal que tiene su valor, aunque no sea monetario. Sin embargo, si decide renunciar ahora a ese acta, después de haber sido encarcelado, no podrá acceder retroactivamente a la indemnización que podría haber solicitado antes. El exministro ha afirmado durante años que su sueldo como parlamentario era su única fuente de ingresos, y ahora enfrenta un panorama donde cualquier decisión tiene repercusiones negativas para sus finanzas.

La Fiscalía pide veinticuatro años de cárcel para Ábalos debido a presuntos delitos relacionados con contratos públicos para mascarillas durante la pandemia. Su exasesor Koldo García, quien también ha sido encarcelado, enfrenta una solicitud similar pero con una pena menor: diecinueve años y medio. La gravedad de las acusaciones y el riesgo extremo de fuga señalado por el juez Leopoldo Puente han convertido este caso en un punto decisivo para la política española. No es solo un asunto judicial más; es un evento que sacude las bases mismas del funcionamiento parlamentario.

El vacío en el Congreso que debilita a Sánchez

La falta de Ábalos en el hemiciclo va más allá de restar un voto en la Cámara Baja. El Gobierno de Pedro Sánchez ya se encontraba lidiando con una mayoría parlamentaria frágil y dependiente del apoyo externo. Con Ábalos fuera del juego, esa delicada balanza se inclina aún más. El Ejecutivo no puede permitirse perder ningún voto en decisiones cruciales, especialmente considerando aliados como Junts, quienes han demostrado ser inestables y exigentes. Cada ausencia dentro del bloque gubernamental representa una fisura en una estructura ya debilitada.

Algunos sectores del Partido Popular vislumbran elecciones anticipadas para 2026. La lógica detrás es clara: cuanto más se debilite el Gobierno, mayor será la presión para convocar comicios anticipados. Alberto Núñez Feijóo ha organizado una manifestación para este domingo en el Templo de Debod en Madrid, presentándola como un acto cívico contra la corrupción; sin embargo, está claramente orientada a movilizar sus bases y ejercer presión sobre el Ejecutivo. Feijóo ha subrayado que «cuando todos los que le encumbraron entran en prisión, Sánchez debe salir de la Moncloa», un mensaje que resuena entre muchos ciudadanos cansados por los escándalos gubernamentales.

El peso de la información que Ábalos guarda

A esta crisis se suma otro factor inquietante: Ábalos tiene información clave sobre el sanchismo, como han indicado varios analistas políticos. El exministro posee detalles sobre las decisiones internas del Gobierno y movimientos políticos que podrían resultar devastadores si salieran a la luz durante el juicio. Esta realidad crea un clima tenso en Moncloa, donde esperan que Ábalos mantenga su escaño y no pierda definitivamente su aforamiento; esta protección le otorgaría cierto resguardo legal frente a futuras investigaciones.

La Moncloa guarda silencio mientras espera que Ábalos no renuncie a su acta. Si lo hiciera, perdería ese escudo protector; además, si finaliza la legislatura o es condenado, quedaría sin acta y sin indemnización: un doble golpe diseñado para mantenerle atrapado en un laberinto legal. La política española ha llegado a un punto donde los cálculos económicos y las estrategias personales se entrelazan con cuestiones fundamentales sobre gobernanza.

Una manifestación que marca el pulso político

La convocatoria realizada por Feijóo para este domingo representa un cambio notable en la estrategia del PP. Después de meses presionando judicialmente al Gobierno, ahora buscan trasladar esta crisis institucional al ámbito público mediante movilizaciones callejeras. Se espera una gran afluencia provenientes desde diversas partes del país, incluyendo autobuses fletados desde provincias como Toledo, lo cual pretende ser una demostración contundente ante el desgaste del Ejecutivo. Aunque Feijóo insiste en calificarlo como una «concentración cívica» sin vinculación partidista alguna, resulta evidente que es también una maniobra política orientada hacia elecciones anticipadas.

La pérdida potencial de más de 100.000 euros en indemnización para Ábalos es solo un síntoma visible de una crisis mucho más profunda. Refleja cómo las decisiones judiciales, junto con la fragilidad parlamentaria y los cálculos políticos se entrelazan en España; donde gobernar se vuelve cada vez más complicado. Mientras Ábalos cumple su prisión preventiva, el Gobierno lucha por sostener su inestable mayoría mientras Feijóo moviliza las calles y los ciudadanos observan cómo una política tambalearse bajo el peso abrumador de sus propias contradicciones.