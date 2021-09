Cristina Seguí cree que lo de Puigdemont es una maniobra de Moncloa y pide centrarse en el escándalo del ‘Pollo’ Carvajal

«No caigáis en la trampa de Puigdemont», advertía Cristina Seguí a sus seguidores desde Twitter sobre una de las noticias políticas del día: la detención del ex presidente de la Generalitat.

La analista y colaboradora de ‘La Segunda Dosis’, se malicia con que esto sea otra maniobra más que desvíe la atención del escándalo que a su juicio supone la detención del ‘Pollo’ Carvajal y los secretos que guarda. «Hay un ex jefe de Inteligencia chavista detenido, y en espera de ser o no extraditado. Un tío que puede hacer caer varios gobiernos, y empresarios que han estado haciéndose millonarios con el narcotráfico».

arles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha sido detenido en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo, según han confirmado a Europa Press.

Prófugo de la Justicia española desde el otoño de 2017 hasta que esta noche ha sido arrestado en cumplimiento a la orden de busca y captura cursada por el instructor del procés el juez Pablo Llarena.

Fuentes del Supremo explican que la euroorden contra el ex presidente catalán nunca se desactivó. El Parlamento Europeo decidió el pasado marzo levantar la inmunidad a Puigdemont y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la mantuvo retirada.

El pasado 30 de julio el TJUE desestimó la petición de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín de suspender el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados, al considerar que no existía riesgo de que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña y sus ex consellers sean detenidos en el ejercicio de sus funciones como miembros del Parlamento Europeo.

Este viernes pasaría a disposición judicial para decidir si lo extraditan

La oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que el viernes pasará a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sasser (Cerdeña), que es competente para decidir sobre su puesta en libertad o su posible extradición.

Así lo han explicado en un comunicado, donde especifican que Puigdemont se ha desplazado la tarde de este jueves hasta el Alguer, procedente de Bruselas (Bélgica), para asistir al ‘aplec internacional de l’Adifolk’ y para reunirse con el presidente de la región autónoma de Cerdeña y con el síndic del Alguer.

El régimen de Maduro solicita a España la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal para ‘cerrarle el pico’

El régimen de Nicolás Maduro quiere evitar que Hugo ‘El Pollo’ Carvajal siga cantando ante un juez en España.

El fiscal general chavista, Tarek William Saab, indicó que el martes 21 de septiembre la dictadura solicitó a España la extradición del exjefe de Contrainteligencia Militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro.

Es decir, justamente un día después de que ‘El Pollo’ acudiera a la Audiencia Nacional para declarar sobre los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con las FARC y ETA, en donde salieron nombres como el de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y figuras de EH Bildu.

Con el objetivo de que Carvajal ‘cierre el pico’, el régimen bolivariano envió su petición al tribunal español y afirmó que el chavista se “ha hecho parte del sector más extremista contra el gobierno venezolano”.