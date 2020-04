Risto Mejide se encoleriza con Alfonso Merlos por no entrar al trapo y hablar de su vida privada: «Se te ve cabreado y con cara de seta»

La tensión entre Risto Mejide y Alfonso Merlos se podía cortar con un cuchillo.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ intentó sacar oro de su entrevista con el periodista tras el polémico vídeo donde se descubrió su relación sentimental con Alexia Rivas. Sin embargo, Merlos evitó en todo momento entrar al trapo.

Con el tiempo del programa acabándose, Mejide iba perdiendo la paciencia tras no haber sacado un titular o haber encontrado la polémica. Con cada nuevo minuto, el tono subía y subía, mientras que el periodista respiraba profundo para no perder la calma.

«Me llevo una tremenda decepción por la honestidad que siempre se te requiere. Venir aquí a trabajar y no ofrecernos la máxima honestidad sobre preguntas del confinamiento o si crees que la grabación fue un complot….”, reprochó Risto a su entrevistado.

El presentador pareció molesto hasta por la falta de reacciones faciales de Merlos, quien se vio presionado por todos los presentadores de ‘Todo es Mentira’, incluido la aparición telemática y por sorpresa de Miguel Lagos. “Pones cara de seta, como si te estuviéramos preguntando con quién te acuestas, algo que ya sabe toda España”, le reclamó Mejide.

“Yo no soy periodista como tú pero conozco unos cuantos que hoy estarían cabreados por lo que estás respondiendo», intentó meter cizaña sin éxito el presentador. Al ver que no iba a lograr su cometido ‘tiró la toalla’: “Nos han mentido desde la primera pregunta. Cuando te pregunté cómo estás, dijiste que bien, pero se te ve cabreado y con cara de seta, no pasa nada”.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ recalcó varias veces que Merlos había perdido “una gran oportunidad”. Sin embargo, el periodista afirmó que él ya había dicho lo que quería y que no ahondaría en su vida privada.

El ‘complot’

Risto Mejide también intentó sin éxito enemistar a Alfonso Merlos con Javier Negre. En más de una oportunidad, el presentador intentó apuntar a que el polémico vídeo no fue un error, sino una conspiración para afectarle.

Una vez más, Merlos evitó la polémica. “Yo creo, sin entrar en conspiraciones y teorías, en lo que me han dicho. Que fue un accidente”, recalcó. Sin embargo, su respuesta no ha gustado a Mejide: “o estás del lado de la conspiración o eres más leal de quienes estaban contigo…. ya que se trata de una grabación que mezclan todos los ingredientes para un buen drama”.

Periodista Digital

Fueron Periodista Digital y la redactora Carla Calvo quienes descubrieron el pastel: ‘la chica en bragas’ era una reportera de Mediaset, de nombre Alexia Rivas, y con un historial peculiar. Después, Mediaset se volcó con el asunto: Sálvame Deluxe, Sálvame diario, Viva la vida, Socialité, todos encantados con el contenido que les brindaba el MerlosPlace.

Este 27 de abril de 2020 el propio protagonista aparecía por fin en televisión, de la mano de ‘El programa de Ana Rosa’, y allí venían sus primeras palabras:

“No voy a contar cosas públicamente. Mi actitud está clara, no tengo ningún interés desde ningún ángulo en hablar de esto.

“Se han dicho tantas barbaridades y falsedades, perdóname esta pequeña sonrisa, que si tuviese que desmentir una por una ni valdría la pena ni yo lo haría nunca. Tengo derecho a no comentar nada de mi vida. Me provoca risa que surjan determinadas críticas o hipótesis sobre lo que hay detrás de esto.

Si hay una persona que siente que yo tengo que disculparme, Marta, pues me disculpo ahora mismo”.