Carla Calvo, la periodista que destapó el ‘affaire Merlos’, descubre las trolas de Alexia Rivas

Morder la mano que te da de comer es una infracción indeleble y, si ocurre en televisión, el asunto se agrava aún más. Alexia Rivas ha visto envilecida su credibilidad tras las declaraciones que ofreció a lo largo del pasado fin de semana en ‘Socialité’ (Telecinco) con respecto al ‘affaire Merlos’ que destapó Periodista Digital el viernes 24 de abril de 2020.

La redactora del programa de María Patiño tuvo, en varias ocasiones, la posibilidad de aclarar lo sucedido, pero malgastó sus ‘minutos de gloria’ narrando historias que no se ajustaban del todo a la realidad y a las reveladoras pruebas que Marta López mostró el sábado 25 de abril de 2020 tanto en ‘Viva la vida’ como en ‘Sábado Deluxe’.

Rivas pasó del «yo soy periodista, no me dedico a hablar de mi vida, soy una profesional de mi medio (…) y no voy a dar explicaciones de cómo vivo», a enviar mensajes a colaboradores con la intención de que los hicieran públicos y a confesar que el tertuliano es su actual pareja, con quien convive desde hace unos días. Sin embargo, los tiempos no encajan, puesto que, pese a que revela que «desde el momento en que hace varias semanas comenzamos a tener algo importante, una relación, mi casa es esta (refiriéndose el domicilio de Merlos)», María Patiño contradijo tajantemente esa versión.

«Durante la primera etapa, vivías en tu piso con una compañera, pero surge esta relación (…). Creo que te has saltado el confinamiento», sentenció la presentadora en el cara a cara que mantuvieron.

La cuestión de la confianza también dejaba planteado un llamativo interrogante: ¿Cómo es posible que Alexia pidiera a Merlos que le enseñara su chat con Marta (que, por cierto, había sido eliminado) y horas después asegurara que la base de la relación es la fe en la otra persona?; raro, raro, raro, como dice la famosa coletilla.

Es evidente que Alfonso Merlos es el auténtico responsable de lo ocurrido, en tanto en cuanto, según la exconcursante de ‘Gran Hermano’, su relación con ella era todavía un hecho, pero Alexia Rivas lo es de pasar por donde pasó y en lo que se refiere al relato de la verdad (más en su caso como cara visible en comunicación), que, desafortunadamente, ha brillado por su ausencia.