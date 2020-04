Jorge Javier Vázquez pierde la cabeza con una rabieta descomunal por el caso Merlos: «¡Este programa es de rojos y maricones!»

Así es la izquierda de tolerante que no acepta a todo aquel que no comulga con su ideología totalitaria.

La prueba de ello ha sido este 27 de abril de 2020 en el programa ‘Sálvame‘ (Telecinco), donde se ha vivido un bochornoso episodio por parte del presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez que ha tenido un ‘encontronazo’ con el colaborador Antonio Montero. El tema en cuestión por el que se ha producido esta riña ha sido el ya conocido en las redes como #MerlosPlace, el lío a tres entre el periodista Alfonso Merlos, la tertuliana del corazón Marta López y la reportera Alexia Rivas.

Lo que está claro es que la izquierda está utilizando este tema para acabar con Alfonso Merlos, al que se le piden explicaciones por el hecho de ser de derechas. Antonio Montero, colaborador de ‘Sálvame’ y simpatizante de VOX, ha tratado de tirar el tema por el lado político ya que igual que se acusa a Merlos de saltarse el confinamiento, el periodista ha recordado el caso del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que llegó a saltarse la cuarentena hasta en cuatro ocasiones.

Ha sido mencionar a Iglesias y Jorge Javier Vázquez, de forma dictatorial, ha silenciado al colaborador al que no ha dejado hablar. «No te voy a dejar hablar para decir tonterías», ha afirmado Jorge Javier.

¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Que ha puesto él a la tía o qué? ¡Qué tiene que ver aquí el chalet de Galapagar! Es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías! En este programa hay rojos y maricones, declaración de principios. El que no lo quiera ver que no lo vea. ¡Declaración de principios! Es que ya está bien. Se te desmonta el discurso. A mi edad ya no quiero escuchar más gilipolleces.