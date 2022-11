María Pombo se corona: pide el himno de España para entrar orgullosa en ‘La Resistencia’ y levanta ampollas

Movida en ‘La Resistencia’.

El plató de ‘La Resistencia’ (Movistar+) ha recibido esta noche del 15 de noviembre de 2022 la visita de María Pombo, una entrevista que hacía especial ilusión a David Broncano, quien reconoció que hasta que no la viera sentada en su sofá no «terminaría de creérselo».

Nada más entrar en escena, la influencer hizo una petición que dejó al presentador totalmente boquiabierto: «¿Podéis ponerme el himno de España cuando entre para sentirme más cómoda?», preguntó, segundos antes de apuntar que quería que se lo pusieran «a tope», porque «me siento más yo (…) Todos sabéis de qué pie cojeo».

Tras bromear con alguna sintonía como la del Mercadona, desde realización acabaron reproduciendo el himno español entonado por David Bisbal.

Como era de esperar, en redes sociales las reacciones no tardaron en aparecer: críticas y halagos; abucheos y aplausos; de todo podemos encontrar, pero ¿por qué escuece tanto que una española se sienta orgullosa de su propio país, de su gente, de sus costumbres? Mucho ofendido, pero el vídeo del programa en Youtube va camino de convertirse en uno de los top del canal.

No es la primera vez que ocurre algo así. En el año 2022 la joven decidió unirse al movimiento ‘Black Lives Matter’ y ‘Black Out Tuesday’ en contra del asesinato de George Floyd a manos de la policía. Ante esto, una oleada ingente de tuits y comentarios en Instagram puso en tela de juicio su «compromiso social» por supuestamente «votar a Vox» y «tener el postureo» de apoyar una iniciativa contra el racismo y a favor de los derechos civiles.

En las plataformas se vieron comentarios como «eres la hipocresía en su máximo esplendor», «falsa y tonta, lo tiene todo», o «un día se levanta siendo de Vox, y al otro resulta que se indigna por la muerte de George Floyd».

Finalmente, ella misma aclaró la polémica en su cuenta de Instagram subrayando «lo dañino que es creer que se tiene la verdad absoluta y asumir cosas sin conocer», así como su tajante rechazo a quienes amenazan «y luego se manifiestan en contra de la violencia».

Quizás, por ese mismo motivo, la influencer ha decidido aparecer en ‘La Resistencia’ con el himno de España, que, aún sabiendo que sería abucheada, lo hizo igualmente. Además, en el mismo, aseguró que muchas personas la tachan de ‘facha’ pero que hay otro grupo que dice que es ‘bastante roja’.

María Pombo: «Para los muy fachas, soy roja. Mi entorno me dice que soy rojilla. Estoy en un nivel intermedio. Tengo un bando que me odia que son los rojazos y otro bando que me odia que son los super fachas»

🥲🥲🥲🥲 pic.twitter.com/8w5iy7DQDQ

— La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022