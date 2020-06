María Pombo detona ante las ofensas recibidas por su ideología política: «Si no os gusta que defienda a mi país es problema vuestro»

Pese a que la sonrisa es el denominador común de cada uno de sus posts y actualizaciones en Instagram, lo cierto es que no corren buenos tiempos para María Pombo. Después de que anunciara, visiblemente emocionada, que podría padecer esclerósis múltiple (está a la espera del diagnóstico definitivo, pues por ahora sabe que tiene mielitis, inflamación de médula), la influencer de 24 años inició la mudanza a su nueva casa, pero otro revés entorpeció sus pasos: los muebles no habían llegado a tiempo. Como consecuencia, tanto María como Pablo Castellano, su marido, se han visto en la necesidad de alojarse en el domicilio de los padres de ella «durante una semana o diez días».

Los «nuevos comienzos» de la pequeña de las tres hermanas Pombo no están siendo como había imaginado, pero, por si con todo ello no hubiera tenido suficiente, los internautas se han encargado de amargarle la primera semana del mes de junio de 2020 por sumarse al movimiento ‘Black Lives Matter’ y ‘Black Out Tuesday’ en contra del asesinato de George Floyd a manos de la polcía. Una oleada ingente de tweets y comentarios en Instagram ha puesto en tela de juicio su «compromiso social» por supuestamente «votar a Vox» y «tener el postureo» de apoyar una iniciativa contra el racismo y a favor de los derechos civiles. Atrocidades de la talla de «eres la hipocresía en su máximo esplendor», «falsa y tonta, lo tiene todo», o «un día se levanta siendo de Vox, y al otro resulta que se indigna por la muerte de George Floyd» pueden leerse en las mencionadas plataformas.

Si bien María «jamás» ha revelado a quién vota (y aunque lo hubiera hecho), las decenas de ofensas y agravios que ha recibido por defender que «nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión» son injustificables y absolutamente inexcusables.

Finalmente, ha sido ella misma quien ha querido aclarar la polémica, subrayando «lo dañino que es creer que se tiene la verdad absoluta y asumir cosas sin conocer», así como su tajante rechazo a quienes amenazan «y luego se manifiestan en contra de la violencia».