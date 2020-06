Las conmovedoras palabras contra el racismo de Meghan Markle que corren como la pólvora en Internet

La lucha contra el racismo en el escenario del movimiento ‘Black Lives Matter’ (‘Las Vidas Negras Importan’) con motivo de la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis ha despertado una oleada de protestas que exigen justicia para el estadounidense de origen afroamericano. En este contexto, el papel que las redes sociales han adoptado ha sido y es trascendental y, de entre los millones de mensajes que en ellas pueden leerse, ha sobresalido un vídeo de Meghan Markle que data de 2012.

La esposa del Príncipe Harry se ha manifestado en contra de la discriminación racial y a favor de los derechos civiles en más de una ocasión, pero las imágenes correspondientes a la campaña contra el odio étnico en las que aparece con una camiseta blanca en la que puede leerse «no toleraré el racismo» han calado hondo ocho años después.

“Me llamo Meghan Markle y estoy aquí porque creo que es una campaña muy importante de la que formar parte. Para mí, creo que es algo muy personal. Soy biracial, la mayoría de la gente no puede decir con qué estoy mezclada y gran parte de mi vida me he sentido como una mosca en la pared ”, confesaba públicamente entonces, echando mano de su experiencia personal y sus expectativas futuras para concienciar sobre esta cuestión.

Meghan Markle in 2012 for USA Network’s “Characters Unite ‘I Won’t Stand For____’” campaign.

Her’s was racism and it is what I won’t stand for either. pic.twitter.com/Xjy04KON9i

— BLACKLIVESMATTER (@Jasamgurlie) April 3, 2020