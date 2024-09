Independencia o tributo de las cien doncellas.

¿Independencia de Cataluña?, ya esta aquí a tiempo completo, falta un hilillo; mas la farsa se esta consumando en un trile de la forma mas infamante y ruin posible, por la puerta de servicio en el restaurante Illa-franquicia Sánchez; sin mas, hablamos de vasallaje, una cesión que nos mete de coz y hoz en la baja edad media, a la Nacion se le impone el tributo medieval de las cien doncellas; ello, para saciar a una de las partes en su particular chuleo secesionista, puro chantaje. Eso es todo, a cambio eso si, garantizamos la permanencia del neo sultán Sánchez en su peculiar Topkapi Monclovita-Falcon cinco estrellas incluido .

Comienza a cundir la desazón y cierta brisa que presagia pánico; paramos esto aquí y nos preguntamos si somos arrastrados en derechura a un estado fallido o a la arcadia feliz del criminal Maduro, con su cosecha de pucherazo, muertos, torturados, ocho millones de exiliados y la destrucción de una Nacion preñada de riqueza y materias primas, reducida por estos criminales narco comunistas a la condición de vertedero, auténtica materialización del infierno en la tierra. Por cierto, seguimos sin saber donde han ido a parar las cuarenta maletas!. Un aparte, va por Usted Señor Zapatero, una sola existencia no da para tan fértil cosecha, tan enorme, prolífica, repleta, capaz de llenar de mierda la sexta galería del infierno de Dante; su labor tiene mucho merito, sin duda, si hay algo y existe alguna balanza al otro lado de la puerta de la muerte, mas vale que no la traspase y que alargue todo lo que pueda su placida existencia en este mundo terrenal; castizo “que le quiten lo bailado a usted, al criminal Maduro, su señor y al cochambroso cortejo narco comunista del grupo de Puebla”. Desde el descreimiento militante que ofician los narco comunistas y algunos jetas que les llevan el maletín y le abren la puerta del coche a la señora, deberían rogar porque el final de la existencia sea un festín para los gusanos,-misericordia pura-, porque Usted Señor Zapatero y su cuadrilla, habrían tenido su hora y hasta la fecha la siguen disfrutando, en roman castizo “que les quiten lo bailado”; eso si, que el disfrute sea inversamente proporcional al infierno y desesperación con el que obsequian al resto de los mortales. En Oriente no dudan de la existencia del infalible Karma; los que creemos en algún tipo de transcendencia no dudamos de la infalible rey de retribución; pero en el rico acervo del refranero castellano, rotundo, “a cada cerdo le llega su San Martin”. A esperar

Sigamos, el Seños Sánchez ha convertido el solar patrio en su particular chatarrería y al parecer no hay ningún poder que le pueda frenar en seco y desalojarle de la Moncloa; no se puede dejar el gobierno de la Nacion en manos de un Satrapa que elabora petardos de kilotones tan potentes como disparatados, nunca sabes donde los va a tirar ni la que va a liar con tan poderosa munición al día siguiente, todo es ocurrencia, postureo e improvisación; si el sesteo de los españoles continua, la Nacion quedará reducida a un mar de escombros, radiactividad cainita y garrotazo goyesco entre las dos Españas o algo mucho peor. Para empezar, el despilfarro del dinero del contribuyente para crear esta particular red clientelar Sanchista, es de escándalo, la deuda pública ya se sitúa en el 108% del PIB; hablamos de la mareante cifra de 1.624.856,36 millones de euros en el mes de Junio, son cifras del Banco de España; ello, tras sumar 400.000 millones desde que llegó Sánchez a ejercer de ocupa en la Moncloa o dicho de otra forma, tras perder las elecciones y armar el astillero Frankenstein en el Congreso; gracias a ese golem tan suyo, somo un país al borde del desahucio y con una deuda pública elefantiásica en comparación con la cual, el bíblico santo Job rascándose con la teja va a parecer el mismísimo Rockefeller al lado de la ruina y sombrío futuro que estamos legando a las siguientes generaciones, hijos y nietos incluidos. Añadamos la guinda del pastel, gozamos de los impuestos mas gravosos, cuasi exactivos y asfixiantes de toda la UE. El corolario de este despilfarro es que las pymes empresas y económias particulares de todo hijo de vecino lo van a tener muy complicado para sortear el sombrío socavón que está excavando este artístico gobierno social comunista, por decir algo. Veremos

Antes de fijar el dial en el objeto de estas líneas, dos muestras de la ectoplasmica gestión de este artístico gobierno social comunista: Emergencia nacional con la inmigración descontrolada; asistimos a una autentica invasión sin freno ni barrera alguna; Ignoramos que pactó el Señor Sánchez tras el biombo con Marruecos; a quien consultó para decidir por su cuenta y riesgo sobre la cesiones del Sahara y que política exterior se ha llevado en el norte de África; no lo sabemos los unos, lo ignoran los otros y se hacen un avestruz los terceros, no sea que les salpique. Lo cierto es que aquí desembarcan oleadas de ilegales sin rostro, identidad ni intenciones; hay mas numero de pateras y pisasuelo patrio sin control por todas partes, que tropel masivo de turistas via “tour operator”, desembarcando a diario en el Gran Canal Veneciano. Incluso Marruecos se permite la propina extra de ir vaciando las cárceles y parece ser que les busca alojamiento con pensión completa y manutención incluida a este otro lado del estrecho o en las islas-hasta ahora de nacionalidad española, de aquí a media hora con Sánchez en la Moncloa veremos.-

Preguntamos; ¿sabemos que medidas esta tomando el gobierno?; respuesta, ninguna; perdón rectificamos, si, el reparto; repregunta, ¿en que consiste eso?; respuesta, nocturnidad onanista, los van desembarcando con sigilo donde menos resistencia encuentran, priorizando a aquellas comunidades desafectas, a otras que pillan con el pie cambiado y en este arte de pillos y trileros, se la cuelan a las mas débiles, despistadas o menos vociferantes. El último astracán de la política de inmigración Sanchista, digno remedo de la hilarante secuencia del pagador de perdices en la escopeta nacional; el disparate antológico lo ha protagonizado un alcalde gallego de una humildísima pedanía; a través de las ondas asistimos al alarmado y desquiciado estertor de este buen hombre, al cual le querían colar cuatrocientos inmigrantes por la puerta de la cocina, con un padrón a administrar de poco mas de cinco mil vecinos; tal cual, en veinticuatro horas sin psicólogo ni medico de primeros auxilios, previendo en buena lógica el vahído y subsiguiente desvanecimiento del regidor; daba conmiseración escuchar la trémula y espantada voz del edil; pura pesadilla. Sin duda a estos solidarios artistas de la cosa social comunista, todo esto les importa una higa mientras tengan que ser los demás lo que soporten sus cochambrosas políticas o la carencia de ellas; “cum laude” en postureo e irresponsabilidad, difícil superarlo. No descartamos que al menor descuido, nos claven un decretazo norcoreano-especialidad de la casa y santificado por el mercadillo del Constitucional-, expropiándonos una o varias habitaciones de nuestras viviendas para ir colocando y realojando a lo que van llegando en tropel. Aquí y ahora, cualquier dislate toma cuerpo con este gobierno banana; todo vale, esto ya no es el tercer mundo, es peor, esta descomposición del edificio patrio es lo más parecido a una trapería preñada de corruptelas y apaños mafiosos; así que no molestar ,que el gobierno -si existiera tal cosa-, esta de asuntos propios o cobijado en alguna regalada sacristía del laberinto gubernamental a ver si escampa

Seguimos, el ultimo chafallón de este atrabiliario desgobierno, hablamos de la fanfarria Puigdemont, puro descojone entre las naciones y a costa del pelar a jirones la pelambrera de la nuestra; sin duda este episodio, es un puro esperpento que supera en pasmo mundial al prodigioso Ecce homo de Cecilia, obra maestra de la posmodernidad e indiscutible e irrepetible joya del arte Frankenstein; tan inenarrable como de áspera catalogación. Sea lo que fuere, la obra ha sido celebrada en medio mundo y desde aquí reconozcamos que no es fácil alcanzar tal nivel de perfección y maestría sea en las habilidades de gobierno o en la técnica de la restauración pictórica .Sin duda el acervo biográfico y político del Señor Sánchez, también dejará su impactante e indescriptible huella en los anales de las artes del salvese quien pueda, etiqueta agenda 2030; mas no sabemos la visión y ponderación con que los futuros amanuenses y lipikas del relato histórico, evaluaran esta cebolla; lo único que si deseamos aquí y ahora, es que la providencia abrevie los tiempos en los que el Señor Sánchez piensa continuar en el sillón, travestido de estadista y mareándonos a todos

Escarbemos en la memoria, pretérito puro, no hace ni media hora que una adalid o Juana de arco de la progresía social comunista en funciones de vicepresidente de gobierno, fue a cortejar al tal Puigdemont a su palacete en Waterloo, luciendo sus mejores galas y desplegando su irresistible babeo; así como que la cosa rezumaba seducción de terciopelo; desde las secuencias iniciales de pretty woman, uno no había contemplado tal plástico ballet entre la seducción y el poder; pura filfa. En esto ha quedado la ridícula gazapada; mas vayamos a lo mollar, el cochambroso espectáculo, grabado y retransmitido en abierto para todos los públicos; previo anuncio, difusión, pancarteria y montaje de tabladillo- megafonía incluida-. Pues bien, el épico paseo triunfal resultó de puerta grande; eso si, paseíllo algo desmadejado, pero trotón y gallardo en la distancia, escolta de aluvión y epifanía tocando tablas, micrófono afilado y traca final con tocata y fuga incluida tras la desvaída arenga ante los escasos y pasmados beatos de la cosa; asi fue. Imaginamos que había desayunado este hombre, si no, seguro que hubiera hecho un alto en las Ramblas para degustar una escalivada o unos tiernos Calçots tan sabrosos y del gusto de la tierra. Por cierto, donde estaba el Señor Sánchez, gran timonel y presidente del gobierno; ¿tal vez de vacaciones?; ¿asuntos propios?; ¿por las nubes a bordo del imperial Falcon cinco estrellas?; ¿apagón temporal por afección lirica o amorosa?. En fin, especular es gratis, pero el hecho es que no estaba y lo peor es que al personal le daba lo mismo; otra risión, todos quedamos a la altura del matador cagancho y van…

A lo que vamos, hubo otras ausencia si cabe mas llamativas por obligadas; ¿donde estaba el ministro del interior?, se ignora, pura incógnita; lo que si teníamos y tenemos claro, es que la culpa siempre es de los demás, ya conocemos el mantra; “los fascistas, la extrema derecha, los…ah..no?¡; en esta ocasión son los mossos los señalados, bingo!. Oiga ministro, ¿esa policía territorial depende de usted?; ¿el escenario con megafonía incluida se hallaba en una plaza publica y prenunciado el acto?; ¿eso sigue siendo territorio nacional hasta la fecha?. Seguimos, lejos del ánimo del firmante justificar o exonerar de algo a una policía autonómica; entre otras cosas porque el firmante ha sido policía y morirá siendo policía de toda la vida; pero si alguien ha convertido a una policía autonómica en una congregación de camisas pardas al servicio del más irredento independentismo, la responsabilidad hay que buscarla en otra parte y muchos de los autores andan agazapados y fuera de foco, Pero no nos distraigamos, surgen mas preguntas; ¿Señor Marlaska, las Policías autonómicas dependen del Ministerio del Interior?; ¿la orden de busca y captura no lleva el sello del Tribunal Supremo?; entonces, vaya!, el huevo del avestruz otra vez!; ¿esta bajada de pantalones es responsabilidad del gobierno?, preguntamos; perdón, que no hay gobierno, perfecto, no nos pilla de sorpresa

Recordamos que los garantes de los derechos y libertades de todos los españoles, es decir la policía de la Nación con mayúsculas, -Nación, no país, eso queda para otros- fueron masacrados, cuatrocientos policías heridos y alguno invalido de por vida; enviados al linchadero en un dispositivo demencial para defender la legalidad y el estado de derecho. Recordar que hasta hace media hora han estado sometidos a pena de banquillo por cumplir con su deber, procesados y algo más…. Los policías fueron enviados para abortar un golpe de estado en marcha; tal cual. Cumplieron con su deber aun a sabiendas de que el guion del dispositivo los ataba de pies y manos; más lo que ya resulta tan infame como insoportable, es que los mismos que movían los hilos de la ruptura de la Nacion y nutrían la coordinada mano de los expertos lanzadores de bordillos y adoquines, andan con el pecho hinchado cacareando por las plazas públicas y mentideros, que en un acto generosidad y como socios del gobierno han tenido a bien aplicarles la amnistía; ni el mismismo Hannibal Lecter hubiera superado este guion,

Con estos antecedentes, ¿quien mas allá del deber querría ser lapidado y destruida su carrera profesional o algo más, jugándosela con una intervención en el territorio sacro de la secesión?; si ahora hemos desmontado la nervatura del estado en la chatarrería Sánchez, ¿quien va a detener a Puigdemont?. Puro teatro, otra vuelta de cubilete y alguna día nos enteraremos del guion de la farsa; otra pieza de la nación al desguace, bolita, bolita…

Entremos en la parte mollar, el llamado acuerdo fiscal con Cataluña, sin duda hubiera sido preferible plantear la independencia de Cataluña con luz y taquígrafos, cerrar la clandestina timba y apelar a que la Nacion se sentara a la mesa; ¿con quien? , con la otra parte si no se han despeñado por el camino, lo tendrían que decidir los que se quieren separar o exigen financiación a la carta, no los demás. Lo que se ha prometido, acordado o pactado por Sánchez con las juventudes asamblearias de Esquerra republicana o sus mayores, es un puro dislate, un parto Frankenstein con un neonato que no acaba de tener forma humana, mas bien parece una cabra; en fin es mejor tomárselo por ahí. Mas algo se cocina en la cocina Monclovita para clavar el trile a las restantes dieciséis autonomías y reventar las costuras de la Nacion; el neolenguaje activado y el cubilete sobre la mesa, megafonía a todo volumen: “Concierto, cupo; solidaridad interterritorial; acuerdo de redistribución y la madre que….”; por ahí va la cosa, captación de incautos y el cubilete agitándose a dos manos, bolita..bolita… . Hay que reconocer que los más hábiles voceros y tabardones de este régimen social comunista, superan en pericia y oficio a los predicadores de baratillo y tele vendedores de crecepelo averiado; al final siempre te colocan una peluca de clavos por la puerta trasera, aunque la voz de la calle no parece ser permeable al neolenguaje y la toxica manipulación de la granja; eh ahí el aplaudido comentario de un juglar de barrio apoyándose en la barra de un bar – verídico y reciente-: ¡Con Sánchez y estos no puedes ni ir a recoger jamones de bellota!; tal cual

Para empezar, sea lo que fuere la totalidad del tal acuerdo Frankenstein, nos retrotrae a un episodio histórico similar, el tributo de las cien doncellas; nos situamos en el año 783, un tal Mauregato con arteras maniobras asaltó el trono asturiano y al igual que Sánchez, le ofreció la cacharrería entera del Reino al emir Abderramán I; ello, a cambio de mantenerse en la poltrona todo lo que pudiera; el emir que debería de tener cierta querencia y extremado celo con la calidad de su particular harén, le exigió el tributo anual de cien doncellas, cosa que el taimado acepto gustoso y complacido, le embarcaba las mas escogidas ninfas del reino, vestales en flor, vírgenes y de virtud acendrada, con precinto y clausula de garantía hasta el desembarque; aquello duro hasta que el mosqueo del personal se llevó por delante al infame bellaco. Da la sensación de que este peculiar bolero de Ravel mantiene el tempo por ciclos y adapta su infame melodía a los tiempos de la historia

Preguntamos, ¿que coño han pactado tras el biombo?; ¿alguien ha visto algún borrador o cosa que se le parezca?; a especular tocan. Pacto fiscal, eufemismo que significa simplemente que en Cataluña no aportan nada, se quedan con la caja , todo lo que recaudan; asi de simple, pregunta, ¿que clausulas contiene el tétrico acuerdo?; ¿eso significa que van a expedir documentos de identidad y pasaportes?; en suma, ¿van a pagar las pensiones de los suyos?; va a ser que no , eso se lo endiñan al resto de la otrora España y ojo avizor!, atentos porque Cataluña tiene 1,8 millones de pensionistas soportados por la Seguridad Social y con un coste de 2.209 millones de euros al mes; otro tanto ocurre tras el desmembramiento de la hacienda publica, ¿que va a pasar con la gestión de las prestaciones por desempleo, inversiones IVA, IRPF y un largo etc.?; da la sensación de que esto se ha cocinado en una timba monclovita con los ingredientes más letales; léase bizcochables doctorados académicos, volutas de humo y banda corraleada de reparto; tal cual.

Salvo que sea un bulo ponzoñoso, se procede a descuartizar la Nacion y sin apelar a adjetivos gruesos, dejamos abandonados a su suerte a mas de la mitad de los catalanes que se sienten españoles y sobre el resto habría sorpresas si se embrida la bestia identitaria y se cierra el grifo del dinerito clientelar y mamoneo pancatalanista. Como fuere, versión libre de un párrafo de la Ilíada, frontispicio clavado a la puerta del infierno, “Los que aquí permaneciereis, abandonar toda esperanza” . Sin duda se esta cocinando un guiso extremadamente toxico, la creación de un estado neonazi en plena posmodernidad, en el santuario de la UE y a la vista de todos; ya sabemos los ingredientes: territorio, superioridad racial, pureza de sangre, inmersión lingüística a golpe de palo, multa y exclusión social; todo ello sustentado por una nueva religión que nos recuerda a otra muy vieja cuya destrucción, muerte y campos de exterminio, jamás se borraran de la conciencia de la humanidad. En resumen, atrabiliaria bomba del Álamo catalán, lista para que el Señor Sánchez apriete el botón y se lleve a la Nacion por delante. La serradora Monclovita va cortando las piezas de la otrora Nacion y traspasando los trozos a una parte del territorio o a quien convenga. La última aporía fruto de algún delirio estupefaciente o alucinada visión mística que escapa al común, es el traspaso pactado de las competencias en materia de extranjería; puro delirio, haciendo del disparate costumbre, cualquier día asistimos a deportaciones masivas a Murcia o territorios limítrofes, no es descartable

Seguimos, la factura del restaurante Illa-franquicia Sánchez, implica mucho más que desmembrar la hacienda pública y romper la Nacion llevándola al abismo de la ruina y el enfrentamiento civil; es mucho mas luciferico-permitasenos la expresión- en la práctica, supone la mortaja de las libertades y la proliferación de los camisas pardas y un cuerpo de SS con la misión de mantener la ureza lingüística y de raza, marcando con la cruz amarilla a charnegos, botifler y cualquier cosa que se mueva susceptible de herejía españolista, veamos la visión de España que forma parte del credo de los talibanes catalanistas; hablamos de la Associació de Municipis per la Independència (AMI); esta es su racial ideología, ni quintamos ni ponemos; literal “els catalans estan dotats d’un esperit sensible i un particular sentit del treball, les ciències i les arts, l’espanyol és funcionari de l’Estat, militar o jutge, un paràsit que viu de l’erari espoliat a la laboriosa, productiva i moderna Catalunya”.; Ya lo sabíamos, somos una subraza, seres inferiores colonialistas, culpables de haber invadido y perturbado su celestial progreso e infinitas capacidades. En fin, formamos parte del último peldaño de la escala de Darwin, todos españoles, nada nuevo bajo el sol, es lo que tienen las sectas destructivas y esta es de las caras, mantiene a mucho vividor y algún extasiado tropezando con las esquinas; menos mal que cuando vamos de visita al zoológico nos dejan salir, choteo garantizado, esto es lo que hay, no da para mucho mas.

En este escenario tan toxico como asfixiante, el inmortal Berlanga hubiera hallado un filón inagotable con los picaros y estafadores especializados en la floreciente industria de la falsificación de patronímicos; dado el pánico y urgencia de esconder bajo siete llaves los García, los Martinez, Lopez, García, Sánchez y asi…,todos parias de la tribu; hará su agosto el floreciente mercado negro, falsificando linajes, patronímicos y certificados pureza de sangre de buen buqués catalán de al menos tres generaciones; idem, certificados de buena conducta en la catequesis nacionalista, abjuración de españolismo y lealtad a la nueva religión pancatalanista; única llave y cuerda ascensional que garantiza colocación de por vida, engrosando las filas del enjambre del inerte empleo identitario, magro sueldo y pasar de paria a brahmán de la senyera; en suma, buen sueldo y respetabilidad social. Ya andan anunciando el champiñón de la nueva red de embajadas con que van a chinchetear el globo terráqueo, desde la India hasta el Ártico. Atentos

Desde el histórico PSUC hasta la toxica nadidad presente del Partido socialista catalán, la izquierda en Cataluña se ha rendido con armas y bagajes al dios Moloch de la iglesia nacionalista; religión identitaria con su legión de purpurados, advenedizos y pillos de toda índole. La burguesía catalana ostenta y ejerce el poder supremo de la tribu en su doble condición oligárquica y conclave del vaticano secesionista. Al igual que Pedro puso la primera piedra de la Iglesia católica apostólica y Romana, aquí se bastaron con Jordi Pujol para cimentar todo el edificio y sin duda de forma mas pragmática y apegada a intereses mas materiales y mundanos: poder, influencia y dinero. Recordamos que el actual pancatalanismo hunde sus raíces en un ramillete de acaudaladas familias burguesas que labraron su fortuna hasta bien entrado el siglo XIX con la trata de seres de humanos; el tráfico colonial de esclavos puro y duro. Destacar que las familias catalanas se opusieron con tenaz encono , -un “lobby” acuñaríamos hoy- a la abolición de la esclavitud a lo largo del todo el siglo XIX, poniendo todo tipo de barricadas y palos en la rueda, a la corriente abolicionista que recorría toda Europa-España incluida- ello, en consonancia con la sensibilidad y espíritu de los nuevos tiempos. No recordar la historia es desconocer el presente; pocos saben que hasta el mismísimo y ex molt honorable Artur Mas, tuvo un tatarabuelo negrero- Asi consta

Por ultimo dejemos claro quien se supone va a pagar el artefacto Sanchista; ¿el Conde de Montecristo?; ¿los ricos?, esto es puro Atapuerca de los neocomunistas y falsificadores de doctorados, choteo asegurado y seguimos; ¿los recortes en servicios públicos y financiación a las restantes Comunidades autónomas?, no parece, al menos hay peligro serio de que la lien y con razón, ¿con qué faz se presentan a su electorado para decir que les van a rebañar la hucha y los servicios para pagar el despilfarro catalán?, por ahí parece que no; otra, recortar el gasto publico menos, es mas fácil tirar el dinero por la ventana, que gobernar, eso solo da problemas; asi que el monclovita Señor Sánchez no va a tirar por ahí. Nos queda el IRPF, recordamos que aquí tributan las personas no los territorios y según los cálculos mas optimistas esto va a suponer un 30% de incremento de los ya asfixiantes y confiscatorios impuestos a todo hijo de vecino -catalanes incluidos-. Recordar que desde la DUI -declaración unilateral de independencia- han huido, perdón eufemismo al canto, se han deslocalizado mas de ocho mil empresas hasta la fecha; que la deuda publica de Cataluña asciende en el primer trimestre de 2024, a 87.300 millones de euros, lo que equivale a 10.878 euros por habitante; es decir no hay solvencia para conseguir financiación en los mercados financieros, eso aplicado a una empresa se llama quiebra técnica y para rematar la ruina del esqueleto, hablamos de unos alarmantes niveles de pobreza, delincuencia, exclusión social, índices de fracaso escolar y suma y sigue. En suma, Cataluña ya no es locomotora económica de nada, nos hallamos ante un renqueante vagón de quejumbroso arrastre. Al parecer a las empresas y a las libertades, les sienta muy mal el mesianismo identitario, la religión nacionalista va por un lado y las libertades y riqueza de los ciudadanos por otro

Recordamos al antropólogo jesuita T. de Chardin, y su inspiradora visión de la noosfera cristica; velo de la evolución y estación terminal de la humanidad. La sublime imagen se impone sin añadidos; mas nunca imaginamos que la Nacion mas antigua y con mayor peso histórico de Europa, iba a encallar en la estación Sánchez, licuando en el aire que respiramos todos los españoles-TODOS- el odio, la división social y una peculiar noosfera; mas en este caso, nada que ver con la mistica visión del añorado antropólogo; se trata de la noosfera del vertedero, en esa realización sin duda, si pasará el Señor Sánchez a la historia

Por último, los españoles decentes, todos aquellos que defendemos valores y creemos en la ética mas elemental en todos la ordenes de la vida, estamos hartos y algo más, de que este gobierno social comunista nos ate al cuello la neonazi estrella amarilla y para mas inri, nos clasifique y distinga con el descojonante anatema de fascistas y extrema derecha en salva sea la parte; ¡cojonudo! ¡todos al suelo que nos colocan alambrada, chaquetilla de rayas grises y azules y los zuecos de madera!. No se si alguien ha reparado que esto es muy antiguo, ya lo hacían los nazis y ahora el narco comunismo de la granja del abroñigal liderada por el espécimen Maduro, el grupo de Puebla y otros artistas que harían arquear la cejas al mismismo Darwin. Si de ideología hablamos , esta es la mayor estafa del neolenguaje , habría sorpresas, reservamos otro artículo sobre la cuestión .

Cuando se destruyen las Leyes y se pulveriza la justicia, las mafias se enseñorean del territorio y en eso estamos; para empezar no hay gobierno, hay una chatarrería donde se desguaza la Nacion mas antigua de Occidente, a precio de viruta; ello, con el único objeto de mantener al autócrata Sánchez en su palacio Monclovita; eso es todo, no hay mas. Por eso, nos cuesta reconocer a ese partido del puño y la rosa que se ha despojado del sentido de Estado y dilapidado un caudal que le va a dar de aquí a media hora mas de un dolor de muelas y algo mas; a ver como explican al personal el albañal que están sustentando y manteniendo; dura tarea, se juegan todo en este engaño, ellos sabrán como gestionan su negocio.

Es cuestión de pura supervivencia armar un gobierno antes de que el abismo nos despeñe a todos, tarea imperativa ante la que no caben susceptibilidades bizantinas ni disputas iconoclastas; “unión, acción, desalojo y armar un gobierno cuanto antes”; ese debería ser el simple axioma y hoja de ruta de toda la oposición y ciudadanos libres; al igual que el deber de todos hijo de vecino es oponerse a la tiranía, la injusticia y la infamia; bien sea por ética, frio calculo, pragmatismo o mas simple, pura supervivencia porque a la vuelta de la esquina la infame carpa se desploma y más de uno ya estará pensando en saltar del barco antes de morir aplastado.

Sin duda, muchos creemos que debemos algo más a la Nación y a las generaciones venideras, cada cual que asuma su cuota de responsabilidad en la defensa de las libertades, el orden constitucional y la separación de poderes aquí y ahora; en el envite y sobre la mesa de póker del Señor Sánchez, ya estamos jugando la partida y esto es lo que nos jugamos: O sacamos a la Nacion del fango o dogal narco comunista y hacia un estado fallido; todo o nada, órdago a la grande!. Asi que orillemos la lirica y frases grandilocuentes y el cierre de estas líneas no puede ser otro que cabeza fría, pulso , caliente, determinación y unánime grito !ELECCIONES YA!, !VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA!