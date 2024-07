Empieza la cuenta atrás de los Tech & Programmatic Skills Awards 2024

La VI edición de los Tech & Programmatic Skills Awards ya tiene fecha: se celebrarán el 12 de septiembre en el Centro Nacional de Golf de Madrid. Durante los próximos dos meses, se seleccionarán a los candidatos y al prestigioso jurado que revelará a los ganadores en la Gran Gala.

Este evento, organizado por Skiller Academy, es el escaparate que destaca el mejor talento en tecnología y publicidad. Desde su inicio en 2019, ha reunido a importantes líderes de la política, el cine y la publicidad, con los candidatos como las verdaderas estrellas: estrategas cuyo ejemplo inspira a la próxima generación, impulsando así el crecimiento del sector.

No solo es una oportunidad para celebrar los logros de los mejores talentos, sino también para inspirar nuevas ideas y conexiones entre profesionales, reafirmando la importancia del reconocimiento mutuo y el espíritu colaborativo que impulsan a este sector hacia nuevos horizontes.

El jurado elegirá, por su experiencia y criterio, a los mejores del año. Las categorías serán: Perfomance Manager, Rookie, Yield Media, Data Master e Innovación. Cada una de ellas otorgará premios de oro y plata, reconociendo a los mejores profesionales. Las candidaturas ya están abiertas a través del formulario en la página web oficial de la academia.

Desde Skiller Academy han informado que el jurado se encuentra conformado por grandes profesionales del sector de la programática y el marketing como Emilio Rojo, Country Manager España de Logan; Ángel Hernández Sanz, CEO y Co-Fundador de SS+; Juan Manuel Álvarez, Managing Director de Equativ; Jordi Sabat, Director General Ejecutivo de Delivery Media; Jorge Palacios, Country Director de Invibes Spain; Alejandro Alemany, Global Head of Data, Analytics & AI de Barceló Hotel Group; Félix Hernando Mestre, Regional Sales Director de Vidoomy; Aitana Núñez Salinas, Data & Programmatic Business Manager de Axel Springer España; Fran Ares, Founder & CEO de Glocally Group; Diana Sánchez, Sales General Manager de Azerion; Jesús Hernández Esteban, Subdirector de La Vaguada; Nicolás Corrochano y Antón, Partner & Managing Director de Programmads; Ariana Basciani Fernández, Product Manager & Digital Marketing Strategist de The Objective; Placido Balmaseda, Director General de WeMass; Jesús Lasso, Founder de Citiservi Media, entre otros.

El evento se enorgullece de contar con el apoyo de destacados patrocinadores del sector, incluyendo a empresas líderes como SSMAS, WeMass, Invibes, La Vaguada, Equativ, Logan, Glocally, Azerion, Stocken Capital, Delivery, Vidoomy, Programmads y Citiservi Media. Asimismo, tiene el privilegio de sumar media partners y colaboradores como AMKT, IAB Spain, Women in Retail, Women in Programmatic Network Spain, Marketing Insider Review, Periódico La PublicidadAD, Negocios TV, InfoPeriodistas, FJ Communications, Axel Springer, Marketing Directo, The Objective, El Diario de Madrid, el CDP Institute Iberia y Uttopion, quienes jugarán un papel crucial en la amplificación de esta increíble iniciativa.

«Es el momento de celebrar la excelencia. Participa o nomina a aquellos profesionales cuya destacada labor merece un reconocimiento. Este emocionante camino culminará en septiembre, cuando los ganadores sean anunciados en una gala que promete ser inolvidable».

Próximamente, Skiller Academy dará a conocer nuevos partners y sponsors que se sumarán a esta edición, lo que enriquecerá aún más el evento y proporcionará mayores oportunidades de networking y colaboración para todos los asistentes.

Para más información, se puede visitar la web https://skiller.education/programmatic-skills-awards/

CALENDARIO TECH & PROGRAMMATIC SKILLS AWARDS 2024

Mayo: Apertura de candidaturas.

Julio: Comunicación de la lista de jurados de los premios.

Agosto: Cierre de candidaturas.

Septiembre:

Reunión del Jurado y Fallo de los premios. Gran Gala de entrega de premios. Comunicación sobre el evento y los ganadores en medios.

Behind The Scenes.

