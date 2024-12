THE GIOR GROUP cierra 2024 con 100 transacciones y 50 millones de euros de patrimonio gestionado

La contribución de las actividades inmobiliarias al Producto Interior Bruto (PIB) clausuran 2024 en máximos históricos y esto hace que las agencias inmobiliarias cada vez tengan mayor responsabilidad en nuestro país. Entre ellas, hoy destacamos a THE GIOR GROUP, especializada en activos premium y lujo.

Su CEO y fundador, Jose Ruiz, destaca que «a pesar de que los precios no han parado de subir en los últimos años, la realidad es que la Comunidad Valenciana sigue teniendo precios económicos en comparación con otras ciudades europeas de la costa mediterránea. Esto hace que tanto Valencia como Alicante sean sitios muy atractivos no solo para vivir, sino también para invertir, por lo que si analizamos a largo plazo, los precios seguirán al alza».

Con la intención de posicionarse como una agencia 360°, THE GIOR GROUP no solo se dedica a la compra-venta y el alquiler de segunda mano y obra nueva, sino que ha apostado por diversificar dentro del sector inmobiliario abriendo otras dos vías de negocio más, la primera de ellas tiene el foco en el capital de inversión con la búsqueda de propiedades que generen rentabilidades próximas al doble dígito para sus inversores. La segunda, está centrada en el formato de alquiler habitacional en zonas prime, en este caso, bajo la marca THE GIOR ROOMS, que ya gestiona 15 habitaciones en sus primeros meses de vida.

Algo que es indudable, es que el sector inmobiliario hace años que ha cambiado gracias al marketing. Por ello, todas sus viviendas se presentan con videos profesionales que cuentan con tomas terrestres y aéreas, para que antes de la visita, el cliente ya se vea viviendo en ella. Bajo su lema «propiedades exclusivas, para clientes exigentes» están invirtiendo constantemente en mejorar sus servicios para ofrecer una experiencia única. De hecho, su sede central se encuentra en el centro de Valencia, un enclave inmejorable para recibir a vendedores a nivel local y compradores a nivel global.

Los números con los que THE GIOR GROUP cierra 2024 son un éxito si se tiene en cuenta que el stock disponible está en mínimos históricos y que su departamento de ventas está formado por tan solo 4 personas en este momento, lo que hace que los resultados por agente sean mucho más altos que la media.

Jose Ruiz sostiene que «a pesar de que no existe la fórmula perfecta, nuestros máximos son la formación recurrente del equipo, el seguimiento adecuado a los clientes y construir relaciones duraderas. Al fin y al cabo el sector inmobiliario nunca fue un negocio de inmuebles, sino de personas».

Más información en www.thegiorgroup.com