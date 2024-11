El éxito no es de ellos, es de todos. Especialmente de los expulsados.

Un grupo trabajando por los derechos de los Guardias Civiles, junto con muchos otros, con muchos compañeros y organizaciones anónimas que tienen como máxima: "Los derechos humanos no se mendigan, se exigen".

El mundo se divide en personas que hacen cosas y personas que se las atribuyen. D. Morrow.

Hace 40 años unos Guardias Civiles democráticos ya luchaban por sus derechos, por la democracia y por la transparencia oponiéndose radicalmente al estado profundo y corrupto, eran y son Manuel Rosa Recuerda, José Piñeiro González, Paez, Linde -DEP- y Morata, fueron detenidos perseguidos, juzgados por los tribunales militares, cuando no eran ni son militares —ver sentencia del TEDH-; encarcelados por un delito de sedición militar que no cometieron, no lo digo yo, que también lo dicen dos sentencias del Tribunal Constitucional que se produjo en el “Caso Manuel Rosa” la conocida con el número de recurso de amparo RA- 871, fallada en el año 1993, que reconoció el derecho de asociación profesional para todos los Guardias Civiles y la del Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos -TEDH- número 69966-01.

Hace unos días en la ley orgánica del derecho a la defensa, publicada en el BOE en su disposición adicional cuarta lleva a cabo una reivindicación histórica de justicia rehabilitando a los guardias civiles democráticos que han formado el colectivo GUCIPOL y conocidos como UMDVERDES.

Analizando la totalidad de los hechos cometidos, nos queda la parte penal sobre los que ordenaron y ejecutaros actos de lesa humanidad contra ellos y otros compañeros de la denominada “Lista de la Operación Columna”, que para mejor valoración dictaminó el propio alto tribunal de la Unión Europeo que protege los derechos humanos -TEDH-, que condenó a la Guardia Civil y al estado español por detención ilegal en masa y sentenció que los guardias civiles no son militares, con independencia de resaltar que los militares también tienen derechos y amparo por el estado de derecho.

Desde aquí mi reconocimiento y homenaje a unos hombres que con coraje y valentía, poniendo en peligro sus familias, lucharon por los derechos de los guardias civiles y sus familias, por desgracia queda mucho por hacer. Me decía ayer el cabo Manuel Rosa que son cuarenta años -40- lo que es toda una vida, y yo le decía que por lo menos han vivido para ver que se hace justicia, no es el caso de Manuel Linde D.E.P. que seguro estará en el cielo junto a la Virgen del Pilar, su patrona, contento de que a sus compañeros se le ha hecho justicia y para todos ellos, Honor y Gloria por ser como son y como han sido.

Para Terminar Ya. Veo con gran tristeza que AUGC se quiere atribuir el éxito de la rehabilitación cuando fuimos muchos los que luchamos por ello desde el sindicato democrático de policía, y muchos otros colectivos entre ellos GUCIPOL Colectivo Democrático, periodista digital, Alfonso Rojo, Enrique Santiago y muchos otros, hasta hoy, y tienen la indecencia de nombrar sólo a Morata refiriéndose a los demás como los otros. La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Y hay quien reinventa la realidad para ser el niño en el bautizo, la novia en la boda o el muerto en el entierro. Su afán de protagonismo desmedido es de una egolatría suprema, de un egoísmo sin límites, en detrimento de los verdaderos protagonistas, Rosa, Morata, Piñeiro, Linde. Y a estas alturas de la vida uno empieza a estar aburrido de ese tipo de personas.