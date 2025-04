Barça-Real Madrid: Rüdiger se quería comer al árbitro, que les sacó tarjeta roja a él, a Bellingham y a Lucas

El Clásico de la Copa del Rey 2025 será recordado más por su final caótico y las tres expulsiones al Real Madrid que por el nuevo título conquistado por el FC Barcelona.

Un partido que tuvo de todo: goles, tensión, épica… y, cómo no, una buena dosis de polémica arbitral que siempre parece inclinar la balanza hacia el lado azulgrana.

El Real Madrid, como siempre, salió a pelear contra viento, marea, un sensacional Barça y… ¿un silbato algo culé?

El partido se fue a la prórroga y pudo caer de cualquier lado.

Pero en los instantes finales, con el marcador apretado y los nervios a flor de piel, llegó el momento “Rüdiger, el Rebelde”.

El central alemán, que ya había dado un clinic de garra y liderazgo, estaba en el banquillo con hielo en las rodillas.

Pero, ¡oh, sorpresa!, una decisión arbitral no le gustó nada. ¿Qué hizo Toni?

En un arranque digno de una película de acción, rompió una bolsa de hielo y lanzó un pedacito al césped, apuntando (sin querer, claro) al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. ¡Roja directa!

Y no contento con eso, el acta arbitral dice que Toni se puso un pelín “agresivo” al encarar a los colegiados, aunque, siendo justos, cualquiera se exaspera cuando siente que los árbitros tienen el silbato pintado de blaugrana.

Pero la cosa no quedó ahí. Jude Bellingham, el caballero inglés que ilumina el mediocampo madridista, también se llevó su ración de drama.

En el fragor del final, con el Barça celebrando gracias a un gol de Koundé en el minuto 118, Jude protestó airadamente alguna decisión (¿quién no, con ese historial arbitral?).

Según el acta, él también mostró una actitud “agresiva” hacia los árbitros, lo que le costó una expulsión.

Y, por si fuera poco, Lucas Vázquez también se llevó su tarjeta.

El madridismo, con razón, se llevó las manos a la cabeza.

¿Cómo es posible que siempre pase lo mismo?

Los blancos, luchando contra un equipo, el césped, el reloj… y un equipo arbitral que, según los más conspiranoicos, parece tener una foto de Messi en la cartera.

Y mientras el Barça celebraba, los madridistas se preguntaban: ¿cuándo tendremos un Clásico donde el silbato no tenga acento culé?

El Real Madrid, como siempre, seguirá adelante, porque si algo sabe este equipo es remontar, incluso contra los árbitros “poco fiables”.

Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez y Jude Bellingham, que acabaron expulsados en los últimos minutos del partido o tras el pitido final.

El acta arbitral, firmada por Ricardo De Burgos Bengoetxea, no deja lugar a dudas: la tensión superó todos los límites permitidos en un partido de máxima rivalidad.

🚨😳 Near the end of the match, Rüdiger tried to throw two bags of ice at referee De Burgos and has to be held down by several people, reports @marca. pic.twitter.com/gTudeKvEcu

— EuroFoot (@eurofootcom) April 26, 2025