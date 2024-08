Haaland: El «Androide» amenaza con destronar a Messi y Cristiano a punta de goles

Apenas van dos fechas de la Premier League, y Haaland ya ha marcado cuatro veces, con su última víctima siendo el recién ascendido Ipswich Town, que no pudo detener la furia del Manchester City y vio cómo en menos de cinco minutos, el equipo de Pep Guardiola le dio la vuelta al marcador.

Pero lo más impactante no fueron solo los goles de Haaland, sino las declaraciones de su entrenador, Pep Guardiola, quien no dudó en poner al «Androide» en la misma liga que Messi y Ronaldo en términos de capacidad goleadora. «Los números de Erling son ridículos, puede competir, en lo que respecta a goles, con Cristiano y con Messi. Para su edad, es sorprendente el nivel que maneja», afirmó Guardiola, dejando en claro que este joven de 24 años no tiene techo.

Desde su llegada al Manchester City en la temporada 2022/23, Haaland ha demostrado ser una máquina de goles. Con 94 anotaciones en 101 partidos con el City, su promedio de casi un gol por partido es digno de leyenda. Y si miramos su carrera en general, ya ha acumulado 260 goles en 316 partidos entre clubes y la selección noruega. A esto se suma su increíble récord de 25 hat tricks, 10 de los cuales han sido en la Premier League.

¿Estamos presenciando el surgimiento de un nuevo gigante del fútbol mundial? Con cada partido, Haaland refuerza la idea de que el dominio de Messi y Ronaldo podría estar a punto de ser desafiado. Y aunque la historia aún se está escribiendo, una cosa es segura: el «Androide» noruego está aquí para quedarse, y el mundo del fútbol nunca volverá a ser el mismo.