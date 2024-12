Gukesh Dommaraju: El ajedrez tiene un nuevo rey y es el más joven de la historia

En una hazaña que quedará grabada en los anales del ajedrez, el joven prodigio indio Gukesh Dommaraju se ha convertido en el campeón mundial más joven de la historia al derrotar al chino Ding Liren en un emocionante duelo celebrado en Singapur.

Con solo 18 años, Gukesh ha reescrito los libros de historia del ajedrez, superando el récord que ostentaba el legendario Garry Kasparov, quien se coronó campeón a los 22 años en 1985.

El desenlace del Campeonato Mundial FIDE 2024 llegó en la decimocuarta y última partida programada, cuando todo parecía encaminarse hacia un desempate a ritmo rápido.

Sin embargo, un error colosal de Ding Liren en el movimiento 55 le dio a Gukesh la oportunidad que necesitaba para inclinar la balanza a su favor.

El resultado final del encuentro fue de 7.5-6.5 a favor del joven indio, quien se embolsó un premio de 1.35 millones de dólares.

La victoria de Gukesh no solo marca un hito personal, sino que también representa un momento de orgullo para la India, que vuelve a tener un campeón mundial de ajedrez después de que Viswanathan Anand perdiera el título en 20122. El país asiático, cuna de grandes talentos ajedrecísticos, celebró frenéticamente el triunfo de su nuevo héroe.

El ascenso meteórico de un genio

La trayectoria de Gukesh Dommaraju ha sido nada menos que espectacular.

Nacido en Chennai, India, comenzó a jugar ajedrez a los siete años y en solo cinco años logró el título de Gran Maestro, convirtiéndose en el segundo más joven de la historia en alcanzar esta distinción.

2015: Gana el Campeonato Escolar Asiático sub-9 y obtiene el título de Maestro FIDE.

2018: Se convierte en Maestro Internacional a los 11 años.

2022: Supera la barrera de los 2700 puntos Elo, entrando en el club de los super-GM más jóvenes.

2024: Gana el Torneo de Candidatos, clasificándose para el Campeonato Mundial.

Su ascenso al trono mundial no ha sido una sorpresa para quienes han seguido de cerca su carrera. Gukesh ya había demostrado su valía al ganar el Torneo de Candidatos FIDE 2024, convirtiéndose en el jugador más joven en lograr esta hazaña.

La partida decisiva

La tensión era palpable en la sala de juego en Singapur cuando Gukesh y Ding se sentaron para la partida final. Con el marcador igualado a 6.5 puntos, ambos jugadores sabían que estaban a un paso de la gloria.

La partida se desarrollaba de manera equilibrada y todo apuntaba a un empate que llevaría el campeonato a un desempate. Sin embargo, en el movimiento 55, Ding cometió lo que los expertos califican como «quizás el mayor error de la historia de los duelos por el título mundial».

Este desliz le costó la partida y, con ella, la corona mundial.

Cuando se confirmó su victoria, Gukesh no pudo contener la emoción y rompió a llorar, mientras que Ding solo pudo sentarse con la cabeza entre las manos, incrédulo ante lo sucedido.

Un campeón con los pies en la tierra

A pesar de su juventud y su reciente éxito, Gukesh se muestra sorprendentemente maduro y centrado. Antes del campeonato, declaró:

«No creo en predicciones ni en quiénes son los favoritos. Solo me concentro en el proceso e intento estar en mi mejor forma cada día y jugar una buena partida. Solo quiero disfrutar de la experiencia».

Esta actitud humilde y enfocada ha sido una constante en su carrera. Conocido por su seriedad y dedicación, Gukesh sorprendió a sus seguidores después de ganar dos medallas de oro en la Olimpiada de Ajedrez de este año en Budapest, al publicar un video bailando alegremente una canción tamil popular.

El futuro del ajedrez

La coronación de Gukesh como campeón mundial no solo marca un hito personal, sino que también señala un cambio generacional en el ajedrez de élite.

Su victoria sobre Ding Liren, de 32 años, demuestra que una nueva generación de jugadores está lista para tomar las riendas del ajedrez mundial.

El éxito de Gukesh también pone de manifiesto el creciente dominio de los jugadores asiáticos en el ajedrez internacional.

Por primera vez en la historia, la final del Campeonato Mundial enfrentó a dos jugadores asiáticos, consolidando la región como una potencia en este deporte.

Edades de los grandes campeones de ajedrez de la historia

A lo largo de los años, el título de campeón mundial ha sido conquistado por jugadores de diversas edades, pero la tendencia ha sido hacia una mayor precocidad.

Aquí tienes una lista con las edades más destacadas:

Jugador Edad al ganar el título Año Gukesh Dommaraju 18 años 2024 Garry Kasparov 22 años 1985 Mijaíl Tal 23 años 1960 Anatoli Kárpov 24 años 1975 Magnus Carlsen 22 años 2013 José Raúl Capablanca 32 años 1921 Bobby Fischer 29 años 1972

El récord más reciente, logrado por Gukesh Dommaraju, ha desplazado a Garry Kasparov como el campeón mundial más joven.

El ajedrez es uno de los pocos deportes donde los niños pueden competir en igualdad de condiciones con adultos.

A lo largo de la historia, varios niños prodigio han asombrado al mundo por su habilidad precoz.

Aquí algunos ejemplos destacados:

Abhimanyu Mishra (EE. UU.) : Es el Gran Maestro más joven de la historia, logrando el título a los 12 años, 4 meses y 25 días en 2021.

Sergey Karjakin (Rusia) : Anteriormente ostentaba el récord con 12 años y 7 meses.

Faustino Oro (Argentina) : Con solo 10 años, ya es Maestro FIDE y tiene una norma de Maestro Internacional. Su Elo clásico es de 2.357.

Roman Shogdzhiev (Rusia) : Campeón mundial sub-8, ya compite con éxito contra Grandes Maestros en torneos rápidos.

Ashwath Kaushik (Singapur): A los 8 años, se convirtió en el jugador más joven en derrotar a un Gran Maestro.

Muchos prodigios no solo destacan por su talento innato, sino también por su capacidad para adaptarse rápidamente a las exigencias del ajedrez competitivo. Sin embargo, no todos alcanzan la cima como campeones mundiales; algunos no logran mantener su progresión al llegar a la adultez.

La aparición constante de niños prodigio y campeones cada vez más jóvenes refleja cómo el ajedrez está evolucionando hacia un deporte donde la preparación temprana y el acceso a herramientas como motores de análisis o plataformas online están redefiniendo los límites del talento humano.

Gukesh Dommaraju es un claro ejemplo del impacto que esta nueva generación puede tener en el mundo del ajedrez.