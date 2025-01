Melania lanza su propia criptomoneda y adelanta por la derecha al $TRUMP de su marido

Nadie quiere perderse la fiesta.

Melania Trump, la ya primera dama de Estados Unidos, ha lanzado su propia criptomoneda apenas unas horas antes de la ceremonia de investidura de su marido, Donald Trump.

El anuncio, realizado este 19 de enero de 2025 a través de su cuenta en la red social X, ha causado un revuelo en el mundo de las criptomonedas y ha eclipsado momentáneamente el lanzamiento previo del token $TRUMP.

«¡El Meme Oficial de Melania está en marcha! Ya puedes comprar $MELANIA ahora», publicó la futura primera dama.

The Official Melania Meme is live!

You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf

FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025