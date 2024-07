¿Se muda a Holanda? Esta guía revela las tendencias salariales, las exenciones fiscales y las soluciones holandesas para la nómina

¿Es usted un nuevo expatriado o un empleador de expatriados en los Países Bajos? Entonces esta guía completa de Holanda para expatriados sobre el sistema fiscal, las tendencias salariales y las soluciones de nóminas es todo lo que estaba buscando. Esta guía le ayudará paso a paso a entender el panorama salarial holandés, cómo tributan los expatriados en Holanda y cómo deben gestionar las nóminas los empresarios en Holanda, especialmente si tienen expatriados en su equipo.

Comprender el panorama salarial holandés

Los Países Bajos son un lugar muy atractivo para trasladarse debido a sus altos salarios. Los Países Bajos son el octavo país mejor pagado del mundo por su salario mínimo, que es de 1.725 euros brutos por 40 horas de trabajo para empleados mayores de 21 años. El salario medio bruto en los Países Bajos es también muy alto: 44.000 euros al año, unos 3.666 euros al mes. Se trata de una cantidad considerable, teniendo en cuenta el razonable coste de la vida en los Países Bajos. Sin embargo, hay muchos factores diferentes que influyen en el salario al que tienen derecho los empleados. Estos factores aumentan y se complican si el empleado es un expatriado. Algunos de estos factores influyentes son si el empleado es un expatriado, si es un emigrante altamente cualificado, la edad y el nivel de estudios del empleado, así como si el empleado goza de determinadas exenciones o beneficios, como la normativa del 30%.

Por suerte, no es necesario hacer cálculos complicados sobre los salarios en Holanda. Simplemente utilice la Calculadora de Salario Holandesa de Nómina Inusual Gratuita para calcular rápida y fácilmente el salario de los empleados en Holanda. Esta calculadora también sirve como calculadora de impuestos holandeses teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente, incluida la edad, el estado de residencia, el nivel educativo, etc.

Fiscalidad para expatriados en los Países Bajos

Si es usted un expatriado en los Países Bajos y no tiene ni idea de por dónde empezar a entender y declarar impuestos, ¡esta sección es para usted!

Fiscalidad holandesa para expatriados Conceptos básicos

El año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre.

La fecha de declaración de la renta es el 1 de mayo, siendo posible la declaración conjunta y las prórrogas de la declaración de la renta.

Los residentes neerlandeses tienen que pagar el impuesto sobre la renta por sus ingresos en todo el mundo.

Los no residentes sólo tienen que tributar por los ingresos específicos procedentes de los Países Bajos.

El impuesto sobre la renta en los Países Bajos se divide en las siguientes categorías:

Casilla 1: Rendimientos del trabajo por cuenta ajena, rendimientos del trabajo por cuenta propia, honorarios de administradores e ingresos procedentes de una vivienda habitual. Casilla 2: Beneficios procedentes de una participación sustancial (participación mínima del 5%). Casilla 3: Rentas del ahorro y de la inversión.

Para 2024, el tipo del impuesto sobre la renta para quienes no hayan alcanzado la edad de jubilación estatal (AOW-leeftijd), es el siguiente:

36,97% si sus ingresos brutos anuales son de hasta 75.518 euros.

49,50% si sus ingresos brutos anuales son superiores a 75.518 euros.

Todo lo que los expatriados deben saber sobre la normativa holandesa del 30%.

Una de las principales razones por las que los emigrantes altamente cualificados están interesados en trasladarse a los Países Bajos son los incentivos que ofrece el gobierno holandés, uno de los cuales es la normativa del 30%. Se trata de una importante ventaja para quienes tienen un visado de emigrante altamente cualificado en los Países Bajos. Estos incentivos fiscales permiten a determinados expatriados que cumplen determinados requisitos pagar menos impuestos sobre la renta. Con esta normativa, la base imponible del salario del expatriado se reduce al 70%. Así, el 30% de su salario está exento de impuestos. Originalmente, el porcentaje se mantuvo en el 30% durante 5 años. Sin embargo, la normativa ha cambiado recientemente:

El 30% del salario está exento de impuestos durante los primeros 20 meses.

Después, el 20% del salario está exento de impuestos durante 20 meses.

En los últimos 20 meses, el 10% del salario está exento de impuestos.

Navegar por la nómina holandesa como empresario

Los Países Bajos tienen muchas normas y reglamentos relativos al cumplimiento por parte de los empresarios de la gestión de las nóminas de su empresa. Por este motivo, existen proveedores de servicios específicos en los Países Bajos y en todo el mundo especializados en la gestión de distintos procesos de nóminas. Unusual Payroll es una de estas empresas especializadas en servicios de nóminas holandeses. Nuestros servicios integrales abarcan la gestión de las nóminas de las empresas, la inmigración y el cumplimiento de las normas por parte de los empleados.

Además, como empresa patrocinadora con reconocimiento IND, Unusual Payroll ofrece servicios Employer of Record (EOR). Los servicios EOR son una solución para las empresas que quieren hacer crecer su equipo en otro país donde no necesariamente tienen una empresa establecida. EOR ofrece un enfoque alternativo a la contratación de personal que implica el empleo a través de un Employer of Record sobre la base de una nómina. Al trabajar con una empresa de nóminas como Unusual Payroll, el empleado obtendrá un permiso de trabajo y residencia a través del contrato de trabajo holandés, y su cónyuge e hijos gozarán de los mismos derechos. El equipo de asesores especializados de Unusual Payroll se encarga de todo el proceso. La empresa cliente corre con los gastos de las tasas de solicitud, la gestión de nóminas, las tasas de contabilidad y el salario del empleado.

Para obtener más información sobre los servicios de Employer of Record y los procesos de cálculo de nóminas, o para iniciar el proceso de traslado de usted o sus empleados a los Países Bajos, póngase en contacto con Unusual Payroll hoy mismo.