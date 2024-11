Microcréditos online: las ventajas de esta tendencia que está al alza

En muchas ocasiones se necesita un dinero extra para un gasto que no se tenía previsto. Al hacer las cuentas, no a todas las familias les sobra dinero cuando llegan a fin de mes. Pero dichos imprevistos no lo tienen en cuenta y aparecen de la nada. Es ahí donde entra en juego una de las mejores ayudas que tenemos hoy en día: los microcréditos online.

Se trata de una opción que tiene numerosas ventajas pero además de ellas también se debe contar con ciertas prudencias para que el resultado sea el mejor. ¡Desvelamos la información que necesitabas tener clara!

Por qué los microcréditos online tienen cada vez más éxito

Tal y como hemos mencionado al principio, disponer de un dinero extra no siempre es posible. Pero siempre habrá opciones en las que podamos conseguirlo de un modo rápido y fiable al 100%. ¿Cuáles son las ventajas de optar por este tipo de dinero rápido?

Son rápidos

La rapidez es algo totalmente necesario cuando hablamos de conseguir dinero. En este caso, los microcréditos online se suelen aprobar de una manera bastante ágil, sin esperas. De este modo toda persona que necesite una cantidad de dinero determinada, podrá hacerse con ella en un corto plazo de espera, lo que alivia notablemente la carga que tenga a su espalda.

Perfectos para emprendedores

No es que sean los únicos que pueden acceder a un microcrédito, pero sí que es una opción perfecta para todas aquellas personas que comienzan una nueva andadura empresarial y necesitan un aporte económico extra puntual. Y es que es una forma de conseguir el capital necesario para cubrir algún gasto inicial sin impedimentos.

Son accesibles

Al hablar de que se trata de unos microcréditos online, tenemos accesibilidad a ellos siempre y cuando queramos. Es cierto que hay que seguir los pasos que la empresa financiera, que hayas elegido, dicte. Pero aún así lo podrás hacer a través de tus dispositivos móviles sin necesidad de tener que acudir a una entidad bancaria. Sin explicaciones ni tampoco papeleo que no sea necesario.

Flexibilidad

Los microcréditos se adaptan a las necesidades exactas del cliente y con plazos de devolución flexibles, según las condiciones concretas de cada cliente. El poder devolver el dinero con total flexibilidad hace de esto otra de las grandes ventajas que los microcréditos online ofrecen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los microcréditos están pensados para cubrir necesidades específicas y puntuales. Por esta razón, normalmente, los microcréditos tienen plazos de devolución más cortos que los préstamos bancarios habituales al ser cantidades de dinero pequeñas. No obstante, pueden hacerse ampliaciones en el tiempo de devolución si es necesario siempre teniendo en cuenta las condiciones del producto y de la empresa financiera.

Una alternativa de financiación pero sin tantos requerimientos

Si se piensa bien, las diferencias que tiene un microcrédito con un préstamo bancario habitual son bastantes. Porque para este último es necesario acudir a una entidad financiera, quien realizará un completo estudio para determinar si se procede a ofrecer la cuantía estipulada o no. Además, las comisiones suelen estar igualmente presentes y, en ocasiones, ahogar bastante a la hora de tener que ir pagando los plazos correspondientes.

Por el contrario, los microcréditos son un tipo de préstamo que se conceden de manera más rápida y sin tantos trámites (se revisa la solicitud, se aprueba y se transfiere el dinero). Y es que precisamente por la rapidez en la gestión, se les considera una buena alternativa de financiación para momentos puntuales en los que se necesita liquidez, puesto que no lleva consigo tantos requisitos y demoras. Es una vía de financiación para gente que, de otro modo, no podían acceder al dinero.

La importancia de informarse bien antes de dar el paso

Aunque los microcréditos están en mano de todos aquellos que los necesitan y los solicitan, hay que tener claro que no se pueden pedir a la ligera. Siempre hay que informarse bien, consultar la letra pequeña y entender cómo funcionan realmente.

De este modo, lo más importante es confiar en una institución financiera que tenga una buena reputación como es Vivus ya que, además cuenta con el respaldo internacional de pertenecer al grupo 4Finance. Esta compañía de microcréditos ofrece además la posibilidad de realizar ampliaciones de plazo de devolución si el cliente lo necesita y, a partir del segundo crédito, puede solicitar la devolución a plazos según necesidades del cliente.

Por otro lado, la seguridad es fundamental para Vivus. En este caso, el cliente podrá estar tranquilo porque se trabaja con herramientas de encriptación avanzadas, lo que hace que la información delicada esté siempre a buen recaudo.

Otro de los puntos que deben quedar claros antes de solicitar un microcrédito es la transparencia. Es decir, que el cliente pueda tener toda la información totalmente detallada y sobre la mesa: tanto los intereses como el tiempo de devolución es algo que siempre debe quedar bien estudiado. Olvídate de engorrosos trámites y opta por la vía fácil pero la más clara y efectiva.

Es por ello que la Asociación Española de Micropréstamos establece un ‘Código de Buenas Prácticas’ con la finalidad de que cada cliente quede protegido y que se sienta más arropado para que pueda confiar a la hora de solicitar un microcrédito. Es vital darle importancia a contar siempre con un buen respaldo, evitando así problemas mayores que pueden surgir. Aunque las empresas que ofrecen estos servicios no son supervisadas por el Banco de España sí que deben contar con normas estrictas que protegen al cliente. ¡En Vivus encontrarás todo ello y más!