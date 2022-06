Innova-tsn gana la categoría de energía del Hackathon de SAS por mejorar el servicio de bicicletas de Madrid

SAS, líder en analítica, ha anunciado los ganadores de la última edición de su Hackathon. De los 70 equipos clasificados y 50 casos de negocios, SAS ha reconocido a 13 equipos por sus soluciones innovadoras utilizando la analítica avanzada de SAS Viya en la nube, Microsoft Azure y otras tecnologías. Innova Data Hub, ha resultado ganador en la categoría de energía del Hackathon, además haber quedado entre los tres mejores proyectos dentro de la categoría IoT. Innova-tsn es una consultora especializada en el diseño e implementación de soluciones de analítica avanzada, con una historia de casi 20 años de experiencia y de partnership con SAS España.

Premiados por mejorar el transporte ecológico y sostenible a través de BiciMAD

Según un estudio del ISGlobal, Madrid y su área metropolitana sufren altos niveles de contaminación provocada por los coches y de hecho es la zona urbana de Europa con una mayor tasa de mortalidad directamente relacionada con esta causa. Para mejorar esta situación, recientemente se ha intensificado el uso de medios de transporte sostenible, como es el caso de BiciMAD, el sistema de alquiler público de bicicletas eléctricas de Madrid.

Sin embargo, el aumento del número de usuarios de este servicio ha venido acompañado de múltiples retos relacionados con la disponibilidad de las bicicletas: por un lado, los problemas de reposición de bicicletas en las estaciones han generado quejas entre los usuarios y, por otro, el aumento del vandalismo en determinadas zonas genera graves problemas de mantenimiento y afecta a la disponibilidad de bicicletas.

En esta línea, el equipo Innova Data Hub de Innova-tsn ha sido premiado por su proyecto, que tiene como objetivo mejorar el servicio de BiciMAD. Gracias a un estudio de datos abiertos proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid y modelos predictivos que utilizan técnicas de “Machine Learning”, el proyecto es capaz de conocer y predecir la demanda de bicicletas y su devolución en las estaciones, con la idea de estudiar y proponer posibles mejoras en la gestión de la reposición.

“El transporte en las grandes ciudades es un campo con un amplio margen de mejora en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, y en el que pueden tener cabida múltiples iniciativas, que pueden apoyarse en la aplicación de la analítica avanzada” comenta Emilia García, directora de Alianzas y Canal de SAS Iberia. “Estamos muy orgullosos de que Innova-tsn haya sido galardonado por este trabajo que busca fomentar el transporte ecológico utilizando modelos analíticos y tecnología SAS. Innova-tsn es un socio muy destacado de nuestro ecosistema de ‘partners’ y, junto al resto de nuestros socios, unimos fuerzas y conocimientos para buscar y crear soluciones que mejoren nuestras vidas”.

Así pues, el algoritmo creado por Innova Data Hub permite maximizar el número de bicicletas disponibles en las estaciones de alta demanda y maximizar el número de anclajes disponibles en las estaciones de alto retorno. También tiene en cuenta otros factores necesarios para mejorar la gestión de BiciMAD, como las restricciones relacionadas con el stock de bicicletas, el número de reabastecimientos o la hora y la zona de reabastecimiento.

Además, gracias a la analítica avanzada, se han perfilado las estaciones de BiciMAD, permitiendo identificar las que tienen más demanda, con el objetivo de detectar la necesidad de abrir nuevas estaciones en esa zona, identificar aquellas con una alta incidencia de vandalismo para poder aumentar la inversión en seguridad, y por último, identificar las zonas de la ciudad con mejor y peor conectividad y accesibilidad para la bicicleta.

“Como empresa especializada en soluciones de explotación del dato y analítica avanzada, la recopilación de datos sobre el uso de las bicicletas y la creación de modelos predictivos para mejorar BiciMAD ha sido clave para poder desarrollar nuestro proyecto. El uso de la analítica, con el apoyo de la tecnología de SAS, nos ha ayudado a diseñar una solución de optimización que puede aplicarse en menos de seis minutos y reducir las imposibilidades en más de un 90%” comenta José Ignacio Bernaldo Quirós, Manager de Innova-tsn y líder del equipo Innova Data Hub en el Hackathon de SAS.

El Hackathon de SAS, un formato único que impulsa la innovación

En lugar de un hackathon tradicional presencial que reúne a los expertos aspirantes durante varios días, los participantes del Hackathon de SAS colaboraron online durante un mes bajo la guía de un mentor de la compañía a través de una variedad de pistas de la industria. Cada equipo tuvo acceso a un portal de aprendizaje y la posibilidad de probar técnicas de SAS como el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, computer vision o la visualización de datos. Los participantes del Hackathon implementaron SAS Viya en la tecnología integrada y nativa de la nube de Microsoft Azure para construir herramientas de conocimiento, sistemas y modelos automatizados y mucho más.

Más información:

Sobre Innova-tsn

Innova-tsn es una compañía fundada hace 18 años como experta en soluciones de B.I., que ha crecido hasta posicionarse como uno de los líderes indiscutibles del sector en el diseño e implementación de soluciones de analítica avanzada.

Dedicada al diseño de soluciones inteligentes de negocio en las áreas de Data Value, Big Data y Advanced Analytics, Customer Centric y Solutions Architecture, Innova-tsn provee soluciones end-to-end desde la provisión de infraestructura o instancias Cloud hasta la ejecución de proyecto o provisión de servicios de consultoría especializados.

Con su sede central en Madrid, Innova-tsn se ha expandido de manera sostenida y ahora presta sus servicios desde Barcelona, Santander, Londres, Bogotá y Ciudad de México. Más de 300 profesionales movidos por los valores de Compromiso, Excelencia, Visión de Negocio y Visión de Futuro hacen posible cada proyecto.

Durante estos últimos años el trabajo Innova-tsn ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales y se han obtenido excelentes resultados en concursos de gran prestigio.

Innova- tsn

Sobre SAS

SAS es líder en Analytics. A través de software y servicios innovadores, SAS empodera e inspira a clientes en todo el mundo a transformar sus datos en inteligencia. SAS proporciona THE POWER TO KNOW®.

