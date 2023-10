DQS se une a Between Technology para reforzar su presencia en el sector tecnológico

DQS/, fundada en 2014 y dirigida por Fran Salinas, CEO de la empresa, es conocida por su experiencia en soluciones Microsoft y su capacidad para impulsar la transformación digital en empresas. Con un equipo de más de 130 personas altamente cualificadas y más de 250 clientes satisfechos, DQS/ se ha convertido en un referente en la digitalización empresarial en España.

Amplia oferta de servicios

DQS/ se especializa en la gestión de perfiles clave, incluyendo ERP/CRM, Sistemas y Redes, Data, Inteligencia Artificial, Consultoría, Desarrollo, Gestión de proyectos y Ciberseguridad. Esta adición refuerza las capacidades de Between Technology y le permite ofrecer soluciones tecnológicas más integrales a sus clientes.

Presencia nacional

DQS/ opera en cinco sedes estratégicas en España, con oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia, Castellón y Palma. Su presencia geográfica y sólidas relaciones con clientes tanto a nivel nacional como internacional contribuirán al crecimiento continuo de Between Technology en el mercado.

DQS/ ha sido recientemente galardonada por parte de la asociación de partners de Microsoft IAMCP como el partner con más crecimiento orgánico en 2023.

Consolidando la Comunidad Tech de The Talent Club

Esta nueva incorporación consolida aún más la Comunidad Tech de The Talent Club, que ahora incluye a BETWEEN Technology, GammaUX, Hopla!, DMD Solutions y DQS/ y representa un hito estratégico ya que implica ampliar el portfolio de servicios de la Comunidad Tech. El potencial de las soluciones y servicios es enorme y contribuye a aportar valor a los clientes actuales a la vez que permite acceder a nuevos.

The Talent Club, gestiona a más de 4.000 talentos, opera en 17 países y agrupa a más de 25 empresas en tres verticales: tecnología, deportes y entretenimiento, y búsqueda de directivos. Esta adición refleja el compromiso de The Talent Club con la excelencia en diversas áreas.

Declaraciones

Oscar Serret, Presidente del Consejo de Administración de Between Technology, añadió: «esta incorporación marca un hito importante en la estrategia de crecimiento y consolidación de The Talent Club en el mercado tecnológico. DQS/ aporta una experiencia valiosa y complementaria que refuerza nuestro compromiso de liderar la innovación y proporcionar soluciones excepcionales a nuestros clientes».

El CEO de Between Technology, Pau Guarro, comparte su visión sobre la adquisición: «estamos muy emocionados de dar la bienvenida a DQS/. Juntos podemos hacer una mejor propuesta global a nuestros clientes ya que el portfolio de soluciones que aporta DQS, con su partnership estratégico con Microsoft es muy potente».

Fran Salinas, CEO de DQS/, también comentó: «Unirnos a Between Technology y The Talent Club representa un emocionante nuevo capítulo para nosotros. Creemos que esta unión nos permitirá ofrecer un mayor valor a nuestros clientes al combinar nuestra experiencia en soluciones Microsoft con la experiencia diversificada de Between Technology».

Un futuro prometedor

Con la entrada de DQS/, la Comunidad Tech supera la cifra de los 70M€ de facturación y más de 1.200 talentos en plantilla. Para 2024 se prevé mantener la senda del crecimiento y no se descartan más incorporaciones de empresas.

Fuente Comunicae