A4toner.com analiza el misterio de los robos en la oficina

El material de oficina más robado por los trabajadores, de lápices a tóners.

Varios estudios revelan que el robo de material de oficina sigue siendo un problema persistente en muchas empresas. Los artículos pequeños y fáciles de ocultar encabezan la lista de los más sustraídos por los empleados. H. C. Long y S. P. Jones en su estudio «Employee Theft and Workplace Deviance: An Empirical Investigation» proporciona un análisis detallado de los comportamientos de robo menor en las oficinas, revelando que artículos de oficina son los más comúnmente robados. Por otro lado, K. B. Dawson y J. R. Kivisto en «The Impact of Organizational Culture on Employee Theft: A Comparative Analysis» examinan cómo diferentes culturas organizacionales afectan las tasas de robo en el lugar de trabajo, destacando que los artículos pequeños y de bajo valor, son los más robados.

Entre los elementos más robados se encuentran los bolígrafos y lápices, que debido a su uso cotidiano y tamaño, desaparecen con frecuencia de los escritorios. Le siguen el papel en diversas formas, como hojas sueltas, cuadernos y blocs de notas, así como las populares notas adhesivas Post-it, que a menudo se toman sin ser notadas.

Además, artículos de menor tamaño como grapas y clips, a pesar de parecer insignificantes, son sustraídos en pequeñas cantidades. Un descubrimiento notable es el robo de tóners de impresora, debido a su alto costo, y aunque menos frecuentes, también representan una pérdida significativa para las empresas.

Otros elementos comunes que desaparecen incluyen carpetas y archivadores, esenciales para la organización en la oficina, así como memorias USB, que por su pequeño tamaño y utilidad personal, son frecuentemente robadas. Las calculadoras, especialmente las de bolsillo, también figuran en la lista de objetos sustraídos.

Este fenómeno, a menudo subestimado, representa un costo acumulativo considerable para las empresas. Las organizaciones están comenzando a tomar medidas más estrictas para controlar el inventario de estos materiales y reducir las pérdidas, implementando controles de acceso más rigurosos y fomentando una cultura de responsabilidad entre los empleados.

Para una exploración más detallada sobre las razones detrás de esta tendencia y cómo las empresas pueden abordarla: https://www.a4toner.com/blog/robos-en-la-oficina-que-y-por-que/

Fuente Comunicae