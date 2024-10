Una conferencia internacional sobre competencias digitales y profesión de TI por primera vez en la UAH

Co-organizada por el Consejo de Sociedades Profesionales de Informática Europeas (CEPIS) que representa a 28 países del continente, su representante española Asociación de Técnicos de Informática y la Universidad de Alcalá, acogerá los días 14 y 15 de noviembre de 2024, en Alcalá de Henares, a decenas de expertos de todo el continente para presentar estudios, investigaciones y presentaciones de proyectos. La International COnference on Digital Skills and IT Professionalism (ICODSIP) es la primera conferencia centrada en dos temas de absoluta necesidad: por una parte, el desarrollo de las competencias digitales en toda la ciudadanía y en los profesionales no tecnológicas para poder beneficiarse de la digitalización; por otra, el reto de contar con suficientes profesionales especialistas en tecnologías de la información (TI), en línea con el objetivo de la Comisión Europea de 20 millones de ellos en el continente en 2030.

La conferencia abordará temas como los programas de formación en competencias digital avanzadas en inteligencia artificial, computación cuántica, ciberseguridad y análisis de datos de la Comisión Europea, los marcos de competencias profesionales como el estándar EN16234 (e-CF) y su impacto en la formación y la carrera de los profesionales, el marco competencial DigComp para competencias digitales de la ciudadanía y su relación con el mercado laboral y las estrategias para una mayor incorporación de talento femenino en la profesión de Ti. La conferencia cuenta con el apoyo de distintas entidades internacionales y nacionales como Informatics-Europe, European University Foundation o la Sociedad Científica Informática de España. La participación incluye representantes de la agencia JRC de la Comisión Europea (responsable del marco competencial DigComp), del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de empresas como Accenture o Adecco, universidades, etc.

Entre las diferencias que aporta esta conferencia, está su carácter pan-europeo, con revisión formal de las comunicaciones admitidas en el programa, aportando así mayor garantía y valor al programa. Debe destacarse que el comité técnico TC428 ICT Professionalism and Digital Competences, responsable de estándares tan importantes para la profesión de TI como el EN16234 (e-Competence Framework), se reunirá por primera vez en España el día 13 de noviembre, en la misma sede de la Universidad de Alcalá, y varios de sus representantes participarán activamente en la conferencia. Además, la conferencia incluirá una sesión de fomento de la cooperación entre organizaciones para promover nuevas propuestas de proyectos europeos para facilitar su financiación y coordinación.

En palabras del presidente de CEPIS; el catedrático español Luis Fernández Sanz, «esta es una oportunidad única para contar en España con el conocimiento más avanzado en habilidades digitales generales y en el desarrollo y formación de los profesionales de las tecnologías de la información».

Vídeos

ICODSIP promoción de la participación

Fuente Comunicae