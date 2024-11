‘Queen SongShares’ ofrece a fans e inversores un porcentaje de las regalías de varias canciones del grupo

SongVest, una empresa que permite a fanáticos e inversores adquirir participaciones fraccionadas en regalías musicales, ha abierto el período de reserva para las 'Queen SongShares'. A partir del 21 de noviembre y hasta el jueves 5 de diciembre a las 20:00, los interesados podrán reservar SongShares de cuatro temas icónicos de Queen: 'Under Pressure', 'It’s A Kind of Magic', 'I Want It All' y 'The Show Must Go On', así como del soundtrack de la película 'Bohemian Rhapsody'