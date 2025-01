Pokémon GO Fest Madrid 2024 generó un impacto económico de 35 millones de euros

Pokémon GO Fest es el mayor evento presencial del juego, que volvió a celebrarse en 2024 con Madrid como sede de su edición europea, donde se reunieron miles de entrenadores en un fin de semana lleno de diversión. Pokémon GO Fest no solo consiste en cazar Pokémon, sino que también trata de explorar, socializar y mantenerse activos. Jugadores de todo el mundo exploraron el parque Juan Carlos I y descubrieron cada rincón de la ciudad capturando Pokémon, recorriendo las rutas oficiales del Ayuntamiento que se crearon para la ocasión, y conociendo a otros entrenadores. Los entrenadores que asistieron a Pokémon GO Fest en Madrid caminaron una media de 16,4 kilómetros y cazaron 6,6 millones de Pokémon, demostrando el poder de los juegos de realidad aumentada para lograr un impacto en el mundo real y en las conexiones sociales.

Además, Pokémon GO Fest sigue generando beneficios económicos significativos para las ciudades en las que se celebra. Según un informe de Statista encargado por Niantic, Pokémon GO Fest generó un impacto económico de 35 millones de euros en la ciudad de Madrid.

Breve resumen del evento en Madrid

Impacto económico, de 35 millones de euros, con 16 millones de euros en ingresos por impuestos.

Asistencia: 192.000 jugadores en la ciudad y 27.400 en el Parque Juan Carlos I y sus alrededores.

Tendencia de gasto: una media de 621€ por visitante.

El 84% de los visitantes llegó desde fuera de Madrid para poder acudir al GO Fest, el 59% venía del extranjero, lo que aportó valor a la economía local.

Cerca del 40% de los visitantes expresó un gran interés en regresar a Madrid.

Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte y tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, ha declarado: «Pokémon GO Fest fue un éxito por la hospitalidad de los madrileños, por riqueza cultural y gastronómica, que mezcla tradición e innovación. Durante varios días, tanto los locales como las miles de personas llegadas desde todo el mundo pudieron explorar Madrid y sus barrios, recorriendo la ciudad de forma diferente, gracias al juego y a las rutas.»

Jupiter, de Pocket Gamer, que asistió al evento en Madrid, comentó: «Todo el mundo es fan de Pokémon. Todo el mundo está dispuesto a hablar de sus Pokémon. Todo el mundo aplaude cuando alguien grita «Hundo» después de una incursión. Es un ambiente fantástico para los fans de Pokémon».

Conectando a la comunidad e impulsando el crecimiento con más de 200 millones de dólares de impacto en las ciudades

Pokémon GO Fest recorrió 3 continentes en 2024, con Nueva York y Sendai (Japón), como sedes, además de Madrid. El evento ha generado más de 200 millones de dólares entre todas las ciudades en las que se celebró. Esta cifra incluye 61 millones de dólares en recaudación por impuestos, aunque lo realmente especial fueron los vínculos y recuerdos que se crearon entre los entrenadores. Pokémon GO Fest en Madrid, Nueva York y Sendai fue una celebración para la comunidad, con más de 1,2 millones de entrenadores que viajaron de todo el mundo para poder compartir juntos la aventura, jugadores que caminaron una media de 18 kilómetros y cazaron 26,6 millones de Pokémon. El evento creó multitud de momentos de unión y diversión, desde conocer nuevos amigos hasta algunas propuestas de matrimonio. Se puede ver los informes completos de cada Pokémon GO Fest, descargándolos aquí: Madrid Nueva York Sendai

Pokémon GO Fest vuelve en 2025 para seguir explorando ciudades

Los entrenadores que quieran repetir en 2025, o quieran disfrutar de su primer GO Fest, están de enhorabuena porque Pokémon GO ya ha anunciado las fechas de Pokemon Go Fest durante 2025: