La familia GWM Hi4 Tech brilla en el Carnaval Off-Road sobre hielo y nieve

GWM dejó una huella imborrable en el reconocido Carnaval Off-Road sobre hielo y nieve, asombrando tanto a los asistentes como a los expertos del sector. En el centro de este espectáculo estuvo la revolucionaria familia tecnológica Hi4 de GWM, que redefinió el panorama todoterreno y ofreció una serie de experiencias inolvidables.

Numerosos KOLs y KOCs de América Latina y otras regiones internacionales fueron recibidos por la poderosa familia todoterreno de GWM, que incluye los modelos GWM TANK 300, 400, 500 y 700, la segunda generación del GWM HAVAL H9, así como pickups como la recientemente lanzada GWM POER 2.4T, la Off-Road POER y la GWM SAHAR POER. Estos vehículos, equipados con avanzadas tecnologías todoterreno derivadas del sistema Hi4, ya habían demostrado su capacidad para conquistar los terrenos más desafiantes con total facilidad en eventos recientes como el Liwa Off-Road Desert Carnival en Medio Oriente y el Huke Rocky Ride en China.

Durante la sesión informativa del taller y la posterior prueba de conducción todoterreno, los participantes no solo experimentaron la potencia bruta del off-road, sino que también adquirieron un conocimiento profundo sobre la tecnología todoterreno y comprendieron el revolucionario sistema de clasificación off-road.

«Nos enorgullece presentar la familia tecnológica Hi4 en una nueva dimensión dentro del mundo del hielo y la nieve. Muchos se preguntan por qué desarrollamos una familia tecnológica tan completa. En GWM, apostamos por trenes motrices integrales, escenarios de conducción versátiles y soluciones globales, porque entendemos perfectamente que no se pueden resolver todos los desafíos con un solo sistema», afirmó un portavoz del equipo de I+D de GWM.

«El público global ya ha experimentado nuestro potencial en eventos recientes como el Huke Rocky Ride y el Liwa Desert Off-Road Sandquest Hero Carnival. Estas pruebas demostraron la fiabilidad de la familia GWM Hi4 en condiciones de calor extremo. Pero esta vez quedarán aún más impresionados con su extraordinario rendimiento en entornos de hielo y nieve».

Durante la prueba de conducción sobre nieve, el sistema Hi4-Z ofrece una potencia combinada de 715 kW, permitiendo al TANK 500 acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4 segundos. Esta potencia, combinada con una transmisión DHT de 3 velocidades, garantiza cambios de marcha fluidos y un rendimiento óptimo en una amplia variedad de terrenos. Además, la capacidad de la plataforma Hi4-Z para distribuir el par motor entre el motor eléctrico y el de combustión en tan solo 0,2 segundos permite afrontar cualquier tipo de terreno con facilidad. Incluso en condiciones de frío extremo, la autonomía 100% eléctrica de más de 200 km sigue ofreciendo un rendimiento impecable.

GWM también ofreció una experiencia cultural única. Por la mañana, en un enclave de experiencias culturales no tradicionales, los asistentes disfrutaron de actividades como pesca en hielo y entretenimiento en la nieve, combinadas con exhibiciones de vehículos GWM y experiencias gastronómicas exclusivas, como el banquete de pescado entero. Por la tarde, comenzaron las festividades del Año Nuevo Chino, donde momentos como reunirse alrededor de la estufa para tomar té y asar castañas resaltaron la funcionalidad V2L de 6,6 kW del TANK 500 y otros PHEV, proporcionando energía de manera eficiente para crear un ambiente cálido y acogedor.

A través del potencial tecnológico de la familia Hi4 y una variada oferta de experiencias, GWM no solo ha reforzado su posición en el mercado automovilístico, sino que también ha estrechado lazos con el público global. Queda claro que GWM está cumpliendo con su filosofía de marca «Tech With More Life, World With More Love», convirtiendo cada viaje en una aventura emocionante y una experiencia inolvidable que refleja el futuro de la movilidad.

Más información: https://youtu.be/eS0t9cJnTpg?si=qJcCN9TCtXPn0D_Y