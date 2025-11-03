Atos inaugura un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad y Gestión de Infraestructuras en Sevilla

El consejero andaluz de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, ha destacado que «el futuro de la ciberseguridad en Andalucía pasa por consolidar un ecosistema que combine la fortaleza institucional de la Agencia Digital de Andalucía, la excelencia técnica de nuestros profesionales y la innovación privada». Jorge Paradela ha agradecido la apuesta de Atos por Andalucía, que representa «un paso adelante en la consolidación de la comunidad andaluza como referente nacional e internacional en protección digital, innovación y colaboración público-privada, al tiempo que refuerza nuestras capacidades colectivas, impulsa el talento local y multiplica las oportunidades de innovación». Un camino que, ha abundado el consejero, viene marcado por la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad.

El nuevo MSOC de Atos ofrece servicios avanzados de monitorización, analítica, respuesta a incidentes y gestión de infraestructuras tecnológicas. En funcionamiento desde hace varios meses y operando 24/7/365, el centro responde a la creciente complejidad de las amenazas y los desafíos tecnológicos.

Un centro estratégico al servicio de clientes líderes

El MSOC de Atos es un centro operativo estratégico que proporciona servicios de Managed Detection and Response (MDR) y SOC de alta capacidad y eficiencia, formando parte de la red global de SOC de Atos y convirtiéndose en su instalación número 18 a nivel mundial.

Esta apertura es un testimonio del compromiso de Atos con la seguridad digital, la innovación, la excelencia operativa y la inversión en Iberia.

Un nuevo entorno de ciberseguridad

Como parte de su estrategia de evolución continua, el MSOC está desarrollando un nuevo ecosistema de ciberseguridad diseñado para mejorar las capacidades de predicción, detección y respuesta frente a amenazas avanzadas.

En este proceso de evolución, el centro de Sevilla aprovechará:

Inteligencia de amenazas recopilada y generada por Atos a través de su plataforma de intercambio de threat intelligence.

Detecciones, threat hunting y playbooks de automatización gestionados y ajustados de forma centralizada.

Así como el Virtual SOC Analyst impulsado por inteligencia artificial.

Según Arancha Jiménez, VP. Directora de Ciberseguridad de Atos en Iberia: «La integración de las últimas innovaciones de Atos, como los agentes autónomos de IA en las operaciones del SOC, supone un paso adelante muy significativo. En el centro de Sevilla, esta tecnología mejora la eficiencia analítica y refuerza nuestras capacidades de respuesta en tiempo real ante las ciberamenazas».

Añadió: «con la innovación y la mejora continua para nuestros clientes, permitiéndoles anticipar y responder a los incidentes de forma más rápida y eficaz, ayudándoles a priorizar recursos mediante soluciones seguras, fiables y adaptativas».

Este enfoque permite a Atos reforzar la protección de sus clientes, haciendo de la ciberseguridad un elemento clave para la confianza y la continuidad del negocio.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la capital andaluza, la compañía ha consolidado desde su sede en Sevilla un centro de referencia en servicios de desarrollo, soporte y aseguramiento de la calidad del software, prestando servicio a grandes clientes nacionales e internacionales como la UEFA y el Comité Olímpico Internacional. Actualmente, este centro cuenta con más de 240 expertos en ciberseguridad y tecnologías avanzadas, y prevé alcanzar los 500 profesionales en los próximos años, reforzando así el papel de Sevilla como uno de los principales polos tecnológicos del sur de Europa y consolidando el compromiso de Atos con la generación de talento y empleo de alto valor en España.