En un mundo donde la riqueza parece multiplicarse más rápido que los memes de internet, el club de los multimillonarios sigue dando de qué hablar.

A estas alturas del año, terminando 2024 y casi entrando en 2025, si no tienes al menos 100.000 millones de dólares en el banco, me temo que no estás invitado a la fiesta de fin de año de los ultra-ricos.

Pero no te preocupes, siempre puedes consolarte pensando que al menos no tienes que decidir qué hacer con tanto dinero.

La revista Forbes, fiel a su tradición de contar los billetes ajenos, nos trae la lista actualizada de las 10 personas más ricas del mundo a diciembre de 2024. Y vaya que ha habido movimientos en este exclusivo club de magnates. Es como si el dinero jugara al musical chairs, pero con sillas de oro macizo.

En lo alto del podio, como si de un cohete de SpaceX se tratara, sigue Elon Musk. El hombre que quiere poblar Marte y que convirtió los coches eléctricos en objetos de deseo, mantiene su reinado con una fortuna estimada en 251.300 millones de dólares. Parece que vender flamethrowers y lanzar satélites al espacio sigue siendo un negocio rentable.

Pero la verdadera sorpresa viene de la mano de Larry Ellison, cofundador de Oracle, quien ha dado un salto cuántico en la lista para situarse en el segundo puesto. Con una fortuna de 227.000 millones de dólares, Ellison demuestra que el software sigue siendo el oro del siglo XXI. Quizás deberíamos empezar a aprender a programar en lugar de quejarnos de nuestro saldo bancario.

El bronce se lo lleva Jeff Bezos, fundador de Amazon, con 223.000 millones de dólares. Parece que vender de todo, desde libros hasta cohetes espaciales, sigue siendo una fórmula ganadora. Bezos podría comprarse todos los paquetes que Amazon entrega en un día y aún le sobraría para una buena propina.

En cuarto lugar, tenemos a Mark Zuckerberg, el chico que pasó de crear una red social en su dormitorio universitario a ser dueño de un imperio digital. Con una fortuna de 180.500 millones de dólares, Zuckerberg demuestra que las acciones de Meta siguen dando alegrías a su cuenta bancaria. Quizás deberíamos empezar a cobrar por nuestros likes.

El top 5 lo cierra Bill Gates, con 137.200 millones de dólares. El fundador de Microsoft sigue demostrando que la filantropía y la acumulación de riqueza no están reñidas. Gates podría comprar una copia de Windows para cada habitante del planeta y aún le quedaría para actualizar a la versión pro.

En el puesto número 6 encontramos a Warren Buffett, el oráculo de Omaha, con 149.900 millones de dólares. Buffett sigue demostrando que la inversión a largo plazo es el camino hacia la riqueza. Si hubiéramos seguido sus consejos hace 50 años, quizás estaríamos escribiendo este artículo desde nuestro yate privado.

Los puestos 7 y 8 los ocupan los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, con 136.100 y 130.400 millones de dólares respectivamente. Parece que ayudar a la gente a encontrar respuestas en internet sigue siendo un negocio lucrativo. Quizás deberíamos empezar a cobrar a nuestros amigos por responder a sus preguntas.

Cerrando el top 10 tenemos a Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft, con 122.500 millones de dólares. Ballmer demuestra que incluso después de retirarse, el dinero sigue trabajando para ti. Tal vez deberíamos considerar la jubilación como una estrategia de inversión.

Es interesante notar que 8 de los 10 multimillonarios en esta lista son estadounidenses, lo que nos lleva a pensar que tal vez deberíamos considerar mudarnos a Silicon Valley. También es destacable que todos son hombres, lo que plantea preguntas sobre la igualdad de género en las altas esferas del mundo empresarial.

La lista de este año refleja claramente el dominio del sector tecnológico en la economía global. Desde software y hardware hasta redes sociales y comercio electrónico, parece que el futuro (y el presente) pertenece a quienes dominan el mundo digital.

Pero no todo es tecnología en el mundo de los super-ricos. Bernard Arnault, el magnate francés del lujo, sigue demostrando que las marcas de prestigio son un negocio tan sólido como un diamante de Tiffany’s. Con una fortuna de 200.700 millones de dólares, Arnault nos recuerda que la gente siempre estará dispuesta a pagar por el glamour y la exclusividad.

Es fascinante observar cómo estas fortunas fluctúan de un mes a otro. En noviembre, por ejemplo, el patrimonio colectivo de los 10 más ricos aumentó en 106.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB de muchos países. Parece que para estos titanes de la industria, ganar miles de millones es solo otro día en la oficina.

Pero no todo es color de rosa en el mundo de los multimillonarios. Las fluctuaciones del mercado pueden hacer que estas fortunas suban o bajen en miles de millones en cuestión de días. Es como si jugaran al monopoly, pero con dinero real.

Algunas curiosidades sobre nuestros multimillonarios favoritos: