La nueva amenaza en tus envíos: paquetes falsos con códigos QR peligrosos

En el mundo del comercio electrónico, donde las compras online se han convertido en una parte integral de nuestra vida diaria, los estafadores siempre están buscando nuevas formas de aprovecharse de los consumidores. Una de las últimas tácticas que están utilizando es la recepción de paquetes no solicitados, que contienen códigos QR que pueden comprometer tu seguridad.

La estrategia del «Brushing»

El fenómeno conocido como «brushing» es una de las últimas estafas que están afectando a consumidores en todo el mundo. En este esquema, las personas reciben en su domicilio un paquete que no han pedido, y que no contiene nada de valor. Sin embargo, lo que hace que estos paquetes sean peligrosos es el código QR que contienen. Al escanear este código, los usuarios son redirigidos a un sitio web fraudulento donde sus datos personales son utilizados de forma delictiva.

Este tipo de estafa no solo pone en riesgo la información personal de los consumidores, sino que también puede ser utilizado para escribir reseñas falsas positivas sobre el negocio del estafador. Las autoridades han observado que algunos de estos paquetes son utilizados como «prueba de entrega» para mejorar la imagen de ciertos negocios de manera fraudulenta.

Reseñas positivas a través de envíos falsos

Otra hipótesis que las autoridades están investigando es que estos paquetes falsos se utilizan para escribir reseñas positivas sobre el propio negocio del estafador. Este fenómeno ha sido especialmente notado en Australia, donde ciudadanos han reportado recibir paquetes con trozos de tela en su interior, acompañados de notificaciones de compañías de reparto.

Una de las víctimas de esta estafa comentó: «Recibí una notificación de una compañía de reparto antes de que me llegara el artículo, y una vez lo recibí vi que en su interior solo había trozos de tela. No estaba seguro de qué era porque no esperaba nada. ¿Alguien sabe si esto es algo que debo denunciar o qué?»

No estás solo: casos similares en todo el mundo

Este no es un caso aislado. A través de publicaciones en redes sociales, se ha podido saber que muchas personas están recibiendo estos paquetes no solicitados. Un usuario en Reddit escribió:

«Fue extraño porque estaba recibiendo correos electrónicos sobre un paquete entregado por Auspost. Tenía mi nombre completo, dirección y número»

La vicepresidenta de la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor (ACCC), Catriona Lowe, ha confirmado que este tipo de estafas aumentan durante la época navideña y las rebajas, cuando las personas están más pendientes de sus pedidos. Lowe aconseja no hacer clic en enlaces de mensajes de texto o correos electrónicos que desconozcan, y verificar directamente con la empresa de reparto.

Cómo protegerte de esta estafa

Para protegerte de esta nueva estafa, es importante seguir algunos consejos básicos:

No escanees códigos QR de paquetes no solicitados: Si recibes un paquete que no has pedido, no escanees ningún código QR que contenga.

Verifica directamente con la empresa de reparto: Contacta con la empresa de transporte para confirmar si el paquete es legítimo.

No hagas clic en enlaces sospechosos: Si recibes un mensaje de texto o correo electrónico con un enlace sospechoso, no lo abras.

Revisa tus cuentas y estados de cuenta: Mantente alerta a cualquier actividad sospechosa en tus cuentas y estados de cuenta.

La recepción de paquetes no solicitados con códigos QR peligrosos es una nueva amenaza que los consumidores deben tener en cuenta. Siguiendo estos consejos y manteniéndote informado, puedes protegerte y proteger tu información personal de esta estafa cada vez más común.