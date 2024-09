Monos y petos para mujer: tendencia, comodidad y estilo en una sola prenda para esta temporada

Una de las prendas más versátiles y cómodas que cualquier mujer puede tener en su armario son los monos y los petos. Además, de cara a esta nueva temporada de otoño invierno 2024, cabe destacar que este tipo de prendas están de absoluta tendencia y serán protagonistas de algunos de los mejores looks de las expertas en moda. Una combinación perfecta de comodidad y estilo con la que, sin duda, muchas de nosotras podemos sentirnos representadas.

Los monos y petos para mujer se han convertido en todo un símbolo del mundo de la moda desde hace más de un siglo. Estas prendas empezaron a utilizarse a principios del siglo XX y consolidaron su gran utilidad y estilo en la década de los años 60. Por eso, hoy en día se han convertido en una vestimenta práctica, fácilmente combinable y que, además, puede servir para todo tipo de ocasiones, desde para ir a la oficina hasta para salir una noche o, incluso, acudir a una boda o a un evento más formal.

Por todo esto, en este artículo queremos destacar algunos de los modelos de monos y petos que están en tendencia este año. Desde los clásicos petos vaqueros de los 90 hasta monos con diseños de lo más elegantes y opciones cut out en pura tendencia, hoy descubriremos cuáles son esos diseños que no pueden faltar en nuestro armario de cara a esta nueva temporada.

Monos de canalé con tirantes

El mono de canalé con tirantes es una de las piezas más versátiles que puedes tener en tu armario esta temporada. Suelen estar confeccionados en tonos básicos como el beige, el negro o el blanco y se convierten en una alternativa perfecta para ir cómoda y a la moda en el día a día. El canalé, conocido por su elasticidad, se adapta a todo tipo de cuerpos ajustándose suavemente y realzando la figura femenina sin ser demasiado ceñido, por lo que supone una opción ideal para cualquier ocasión.

Además, los tirantes añaden un toque de frescura y ligereza al diseño, haciéndolo perfecto para los primeros días de otoño. Si quieres tener una prenda polivalente para toda la temporada no dudes en combinarlo con un jersey de punto oversized, con una camiseta de manga larga interior para los días más fríos o con unas buenas botas de lluvia.

Petos con crochet

Los petos vaqueros con crochet son la combinación perfecta para las amantes del estilo bohemio y los toques artesanales. Esta tendencia destaca por incluir algunos detalles estilo handmade que utilizan el crochet como un elemento diferenciador, que eleva la prenda y le aporta un toque mucho más personal. Así, un simple peto vaquero sencillo puede convertirse en una prenda mucho más llamativa y especial gracias a este tejido que da textura y originalidad.

Combínalo con blusas blancas de manga larga para un estilo más boho o con una buena sudadera de capucha para obtener un look más deportivo en los días más fríos. Igualmente, para los primeros días del otoño, estos petos con crochet también pueden quedar ideales con sombreros de ala ancha o con bolsos de rafia, que todavía nos recuerden un poco al verano.

Monos largos con cuello halter

Para aquellas ocasiones en las que buscamos un look más elegante y sobrio, los monos largos con cuello halter pueden convertirse en nuestros máximos aliados. Una prenda que destaca por su corte estilizado y su escote que realza los hombros y el cuello, creando una silueta sofisticada, ideal para eventos nocturnos, cenas formales, bodas y otras ocasiones especiales.

Además, esta prenda se puede combinar fácilmente con unos tacones tipo stiletto o con joyas que destaquen en el cuello para conseguir un outfit más sofisticado. Igualmente, se puede añadir un toque de glamour agregando un cinturón ancho para marcar la cintura, con el que conseguiremos un look más actual.

Monos animal print con cut out

Si lo que buscas es un look atrevido y moderno, los monos animal print con detalles cut out son la opción ideal. Una prenda en absoluta tendencia para esta temporada que desataca por incorporar estos cortes laterales y frontales que dejan entrever, de manera delicada y discreta, algunas partes del abdomen, la cintura o la espalda. Por su parte, el estampado animal print cumple su función dando esa sensación de sensualidad y poder, ideal para marcar la diferencia en un look de noche. Sin duda, un diseño que marca la silueta y que será nuestro máximo aliado para destacar con un outfit impactante y lleno de personalidad. Combínalo con tus tacones o tus plataformas preferidas y conseguirás un total look que realmente marque la diferencia.

Monos estampados

Para terminar con esta selección de monos en tendencia para esta temporada otoño invierno, no podíamos dejarnos en el cajón los monos estampados, una excelente opción para quienes disfrutan de los patrones y colores vibrantes. Esta temporada veremos como se imponen los monos con estampados florales, geométricos, psicodélicos, étnicos, abstractos o de estilo tie dye, que nos ayudarán a encontrar ese estilo propio con que tanto nos identifica. Además, estos monos estampados son prendas estrella, que no necesitan de unos zapatos llamativos o muchos complementos para destacar.