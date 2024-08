Gran Bretaña en llamas contra la inmigración ilegal tras el asesinato a puñaladas de 3 niñas

Gran Bretaña está que arde. Literalmente.

La gente se ha hartado y la situación ha llegado a un punto crítico.

Las principales ciudades del Reino Unido están experimentando este verano disturbios sin precedentes, tanto en escala como en intensidad.

La ola de protestas violentas, la peor en la memoria reciente, se extiende como un incendio incontrolado de ciudad en ciudad, alimentada de forma muy activa por grupos nacionalistas y de ultraderecha, hartos de la pasividad de la policía, los jueces y las autoridades con la inmigración ilegal.

Another town in England has took a stand today. Locals gather outside a facility where migrants are housed.

Este sábado, 3 de agosto de 2024, el balance provisional de la ‘batralla’ incluye ya al menos veinte detenidos y cuatro policías heridos.

Las cifras son llamativas pero no reflejan la verdadera magnitud del caos al que las autoridades no han logrado poner freno, y que ha ido en aumento desde el pasado lunes.

El detonante de esta crisis fue un crimen brutal: el asesinato a cuchilladas de tres niñas en un centro infantil de Southport.

Otros ocho menores fueron acuchillados, aunque sobrevivieron.

El autor de este sangriento ataque es un joven de 17 años, hijo de inmigrantes ruandeses, nacido en Cardiff.

El asesino cometió el crimen solo seis días antes de cumplir 18 años.

La indignación pública ante este horrendo acto se ha traducido en violencia, dirigiéndose contra quienes intentan frenar las movilizaciones, que han adoptado un marcado tono antiinmigración, específicamente contra la inmigración de origen islámico.

ENGLAND 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool is currently a "war zone." Three children were reportedly murdered by an illegal migrant and the police did nothing. The country has erupted into mass riots. Some say the migrant was in fact born in the U.K. pic.twitter.com/DpLKLESESk

— Toria Brooke (@realtoriabrooke) August 4, 2024