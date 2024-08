Ayuso vaticina con Carlos Herrera el plan de Pedro Sánchez con España: «Es la estrategia de la carcoma»

Isabel Díaz Ayuso no duda de las aviesas intenciones de Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, entrevistada este 5 de agosto de 2024 en ‘Herrera en COPE‘, le contó a Carlos Herrera que se teme muy mucho cuáles son las intenciones del presidente socialcomunista.

El comunicador estrella de la emisora episcopal preguntó si el acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y ERC tendría o no posibilidad de materializarse:

La dirigente de la Puerta del Sol fue contundente:

A ver, hemos visto si la amnistía es constitucional y casi era una obligación histórica y era tan importante por la convivencia que, no sé cómo no se nos había ocurrido en los años 80, en los 90, a lo largo de la historia. Entonces, como esta es la inversión de la verdad, y esto es una hoja de ruta en dos sentidos, primero para mantener a Sánchez en la Moncloa y después para llevarnos a una república federal plurinacional de la que llevamos denunciando la Comunidad de Madrid mucho tiempo, a pesar de ser después tachados del ala dura, el ala radical, los extremistas del PP , etcétera, bueno, pues todo es posible con el sanchismo, ¿no?

Ayuso aseveró que la idea que persigue el inquilino de La Moncloa es la de aplicar en España la estrategia de la carcoma, es decir dinamitar todos los pilares que sostienen ahora mismo al Estado:

Estamos ahora mismo en los tiempos de la inversión de la verdad y del gobierno sin límites, que es lo que veíamos en la Venezuela de los 70, 80, 90 y le pasaba como ahora, como la situación económica por fuera, supuestamente, no era tan mala, no veías las consecuencias catastróficas que tenían esas decisiones, pero esto con la estrategia de la carcoma era no va a quedar una institución en pie, no va a haber una separación de poderes efectiva, no va a haber un Estado de Derecho fuerte.