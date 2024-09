ALVISE justifica el cobro sin factura de 100.000€ como ‘servicios’ e insta a los españoles a no pagar impuestos porque «Hacienda es una mafia»

No es un licor dulce el que ha tenido que tragarse Alvise Pérez y eso explica las vueltas que ha dado el flamante eurodiputado durante toda la jornada de este jueves, 26 de septiembre de 2024.

Primero, prometió dar una entrevista a Periodista Digital a las cuatro de la tarde.

Hasta lo anunció en sus redes y a primera hora de la mañana pidió incluso a la redacción de PD que se le facilitase la URL para promocionar el acontecimiento en sus exitosas redes sociales.

Al filo de los 14:00 telefoneó a Alfonso Rojo para comunicarle, agitado, que habían surgido elementos nuevos, documentos y papeles procedentes del ámbito policial que le obligaban a cambiar de plan.

Tenía que adoptar otra táctica y sobre las 18.30, con sus abogados, celebraría una rueda de prensa masiva, concluida la cual iría como un rayo a nuestra redaccion.

Posteriormente, con cuentagotas y dando a entender que no se fiaban del todo porque alguien les sopló al oído la mentira de que teníamos información privilegiada de su denunciante, en Cryptospain, empezó a arrastra los pies.

A esas horas ya había anunciado que a las 20h colgaría un vídeo en sus redes sociales.

Al final, no fue hasta pasados más de 15 minutos de la hora prometida cuando el eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, en un breve clip, admitió haber cobrado 100.000 euros durante la campaña de las elecciones europeas.

Y donde lanzó el incendiario discurso que aparece en el vídeo.

Alvise se defiende atacando, pone sobre el tapete la innegable realidad de que los suyo es una minucia al lado de lo que se llevan y trincan otros, e insta a los españoles a no pagar impuestos porque «Hacienda es una mafia».

«No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saca más de la mitad. Culpable de ejercer legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado».

Subraya y es verdad, que lo más que que puede caerle encima es una sanción del Fisco, eso que llaman ‘complementaria’ y que no pasará de los 25.000 euros

«Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles».

«Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito privados, sin factura para poder tener más ahorros, con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente, porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío. Y porque todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe«.

«Hoy soy el acusado y me libraré como siempre, porque detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria hacienda. Pero bueno, no soy yo quien está realmente en juicio. Lo que está en juicio es el sistema mismo».

«¿Quién de ustedes no ha hecho concesiones? Pequeños sacrificios de moral para llegar donde está. He cobrado por mi trabajo sin factura. Si es que esa es la verdad. Me niego a esconderme detrás de mentiras, promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno. Pero la justicia en España es una ilusión«.