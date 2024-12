Ábalos recoge cable: niega comisiones, no enfanga a Sánchez y mete en el barro a Koldo

No tiró de la manta.

José Luis Ábalos acudió este jueves 12 de diciembre de 2024 a la sede del Tribunal Supremo (TS) para declarar como investigado por su presunta participación en el caso Koldo.

Tras estar tres horas frente al juez, el exministro de Transportes se mostró satisfecho a su salida del tribunal:

«Creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, a voluntad mía vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho».

El diputado del Grupo Mixto agradeció al juez la declaración voluntaria, ya que llevaba “muchos meses” intentando hacerla ante la autoridad judicial, señaló y relató que lo intentó ante la Audiencia Nacional, “bien como perjudicado, bien como testigo incluso” y, ahora, se le había dispuesto esta posibilidad.

El exsocialista aseguró sentirse “agradecido” y, en cuanto a la declaración, afirmó haber tocado “todos los extremos conocidos y publicados” por la prensa.

A la pregunta de si «hubo comisiones», dijo que no. «No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces».

De igual forma, Ábalos descargó la responsabilidad de los contratos de mascarillas durante la pandemia en el que fuera su asesor, Koldo García y no señaló hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ábalos se quita un peso de encima y sale del Supremo dando las gracias al Juez y mostrando su disposición a colaborar con la justicia

Esto me huele a me han pillado y no me ha quedado otra para no dormir hoy en la cárcel pic.twitter.com/EDjcUOcHKV

— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) December 12, 2024