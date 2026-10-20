¡Qué vomitivo! Patxi López suelta que pasea más tranquilo por el País Vasco que sufrió la lacra de ETA que por las calles de Madrid

No pasa por ser el lápiz más afilado del estuche del PSOE.

Patxi López desató en la noche del 19 de octubre de 2026 una fuerte controversia con sus declaraciones en una entrevista en el programa La noche en 24 horas de RTVE. El portavoz socialista en el Congreso afirmó sentirse más seguro paseando por el País Vasco que por las calles de Madrid, donde según él recibe insultos y gritos alimentados por la tensión que generan el PP y VOX.

En el País Vasco, en cambio, la gente le anima, le acompaña o incluso le abraza. Esta comparación con la etapa del terrorismo de ETA ha provocado reacciones inmediatas en las redes.

Patxi López, que no pasa por ser el lápiz más afilado del PSOE, suelta una tremenda bestialidad sobre Madrid, pintándola como si fuese una ciudad del País Vasco de los tiempos del plomo. Solo así se entiende que Pedro Sánchez le haya tenido como portavoz parlamentario en el… pic.twitter.com/QN5GADoP15 — Luis Rioja (@miescano351) October 20, 2026

La intervención se produjo con motivo del 15 aniversario del fin de la violencia de ETA y López se enorgulleció de esa pacificación que había, a su juicio, en el País Vasco:

Siempre quedará algún reducto, pero yo paseo por las calles de Euskadi, a día de hoy, con más tranquilidad que por las de Madrid. ¿Por qué? ¿Porque en Madrid se meten, porque en Madrid, esto que llamamos la M-30, se ha alimentado demasiado con odio, con rabia, con frustración a mucha gente. Y eso se traduce en gente que te insulta por las calles, que te chilla, que te amenaza. Y en Euskadi me pasa lo contrario.

E insistió en ensalzar el clima de tranquilidad que se vive en las Vascongadas:

En Euskadi me encuentro con mucha gente que me anima, que me acompaña, a veces que me abraza. Yo siempre digo que las cosas que uno dice en las tribunas no salen gratis, porque eso alimentan y hacen pedagogía. Lo que pasa es que en este país se está haciendo muy mala pedagogía. Cuando alguien acaba por considerar al que es el adversario, el político, el enemigo, al enemigo hay que combatirlo. Por tierra, por mar, por aire, hay que acabar con él de cualquier manera. Y eso es lo que está consiguiendo la derecha y la extrema derecha con sus discursos en este país. Yo solo he tenido un enemigo en mi vida que ha sido ETA. Y acabamos con ellos.

Igualmente, no es de extrañar la actitud de Patxi López cuando incluso una víctima del terrorismo como Pilar Ruiz, la madre de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA, aseguró que el socialista haría cosas que dejaría helados a todos: